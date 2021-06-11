图为台胞高锦乐（左一）在接种点接种新冠疫苗。

（四川省台办供图）

“听到可以预约接种新冠疫苗的消息，大家都很高兴，报名都很踊跃。”从登记预检到注射疫苗，成都台胞蔡绮文不到20分钟就完成接种，成为首批在川接种新冠疫苗的台胞之一。

记者从四川省台办获悉，成都市台办日前会同卫健部门开展台胞集中接种新冠疫苗工作，组织第一批160多名自愿报名的在蓉台胞来到定点社区卫生服务中心接种第一剂新冠疫苗。德阳、遂宁等地台胞疫苗接种工作也同期进行，在川台胞新冠疫苗接种工作目前已全面有序展开。

踊跃报名

5月18日，四川省疫情应急指挥部宣布，在川居住台胞可预约接种新冠疫苗。在川台胞对此高度关注，通过各种渠道了解台胞新冠疫苗接种方案和政策措施，积极踊跃自愿报名接种疫苗。

“希望适龄台胞都来打，不仅保护自己，也能为防疫贡献一份力量。”蔡绮文说，此次第一批集中接种新冠疫苗的对象大多是成都台协会成员及其台胞家属，大家在知情、同意、自愿的前提下，进行接种登记、接受健康问询、签署知情同意书、接种疫苗、留观30分钟等，整个流程约1个小时。

在成都市郫都区，亚台青（成都）海峡青年创业园也在当地台办的支持下协助在园内工作、生活的台湾青年自愿登记预约接种疫苗，目前已有部分台胞顺利完成第一剂疫苗的接种。青年台商陈韵如表示，自己的企业刚刚入驻青创园一个月，得知可以预约接种新冠疫苗的消息后就立刻报名参加。“凭申请书前往接种点接种疫苗非常方便，有了疫苗的保护我也能在成都安心发展。”

高效接种

接种疫苗当天，成都台协会会长高锦乐早早抵达接种点，一边有序组织台胞排队登记，一边与大家分享接种注意事项。

“从公布台胞可预约接种新冠疫苗的消息到组织接种，效率很高，体现了四川对台胞健康福祉的重视和关心。”谈及接种疫苗的感受，高锦乐表示，现场秩序和接种环境都很好，接种时几乎没有什么感觉。“我们对同等享受疫苗接种待遇感到开心，对疫苗安全性也很有信心。大陆疫情防控措施很到位，台商都说在这里发展很安心。”

青年台商赖俊豪在等待疫苗接种时不停用手机浏览台湾疫情的新闻报道。“完成两剂接种后往来两岸会多些健康防护，对自己、家人和社会都是好事儿。”赖俊豪表示，自己从事酒店服务业，不少长期入住酒店的台湾客户都来主动咨询哪里可以接种疫苗。“希望大家应种尽种，这样才能尽早实现群体免疫。”

有序推进

为更好满足和服务台胞疫苗接种诉求，在川台胞新冠疫苗接种工作目前正全面有序推进。持台湾居民居住证或大陆医保参保凭证的台胞，可携带有效证件到定点接种单位预约接种疫苗；无台湾居民居住证或大陆医保参保凭证的台胞，持台湾居民来往大陆通行证，向居住地市（州）台办提出申请，由市（州）台办组织到定点接种单位进行统一接种。

此外，在川各级各类学校的台湾师生疫苗接种也已纳入当地疫苗接种工作统一安排，与所在学校大陆师生一视同仁、同等对待，具体接种工作由所在学校统一安排。截至目前，成都、德阳、遂宁、泸州、阿坝藏族羌族自治州多地台胞，以及四川大学、西南财经大学等多所高校百余名台籍师生已完成第一剂新冠疫苗接种。遂宁市还将新冠疫苗接种点“搬”进生产性台资企业，按照自愿、分时接种原则，实现企业生产、员工接种两不误。

“台协会将会配合有关部门持续推动在川台胞疫苗接种工作，让更多自愿接种的台胞尽早完成两剂疫苗的接种。”高锦乐说。