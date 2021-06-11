疫情挑战，华校如何应对

“海外华文学校在疫情下经受着挑战，但疫情也是‘大浪淘沙’的过程，一批优秀的华校借此成长起来。”厦门大学公共事务学院教授、暨南大学华侨华人研究院特聘教授李明欢表示，后疫情时代，华文学校如何在挑战中发挥所长、把握机遇，是需要认真思考的问题。

近日，第一届欧洲华文教育学术研讨会举行。多位与会专家学者、华文教育从业者就后疫情时代华文学校如何谋求更好发展分享了自己的观点与思考。

李明欢表示，疫情下催生的线上教育大力拓展海外市场，对海外华校构成挑战。但华文学校本土化的资源、本地化的教学特色无可取代，在此方面可认真思索、发挥所长。

“不管形势如何变化，双语人才、既懂当地文化又懂中华文化的人才，是海内外都需要的。”她指出，后疫情时代，华校师资如何将线上线下教学结合，如何让教材适应海外社会需求，华校如何通过转型升级，培养出适应国际形势发展需求的人才，是值得思考的问题。

北京语言大学华文教育研究院院长、教授吴应辉指出，在世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情肆虐全球的大背景下，中国的发展和综合国力的提升，为华文教育未来发展提供了重大机遇。但海外许多华校仍面临师资力量薄弱，优质适配教学资源缺乏，办学经费不足，融入所在国国民教育体系程度较低等困难和问题。

他建议，培养专业化华文教育师资，编写高质量、数字化的华文教育教材，争取华文教育学历为所在国政府承认，提升华文教育行业协作和建设水平，以助推世界华文教育快速健康发展。

“疫情对海外华校的生源、师资都造成影响，但也为转型升级提供了最好时机。”中央统战部培训中心副主任、教授赵健指出，在线上教学普及、课程内容注入中华文化元素等教学背景下，华文学校应加强专业性建设。

结合疫情下海外华校发展实践，温州大学华侨学院副院长包含丽指出，华文学校校长要增强胜任力建设，尤其要着眼于华校规范化和信息化发展。在她看来，校长胜任力包括对华文教育的情怀和使命感，教学专业能力和创新意识，高视野和大格局，对学校管理的规范化建设，以及二代校长的传承培养等。

结合从业20年的经历，意大利佛罗伦萨中文学校校长潘世立建议，海外华文学校要树立长期办校的目标和信心，同时要发展融入当地，在同类或相似的华校间多开展校际交流，共同提高教学质量。

“未来华文学校要提高线上课程的互动性、有效性，也要扩大生源渠道，不仅面向侨胞子女，同时面向爱好中华文化的国际友人。”意大利东方语言学院校长陈建勇同时指出，因地制宜、因材施教也很重要，教材需更适合学员实际情况，华校要多开展一些线下交流活动等。

（据中新社电）