新华热评：加快疫苗接种，你我再献一“臂”之力！

国家卫健委6月9日通报，全国新冠疫苗接种超8亿剂次，这样的成绩来之不易。从7亿剂次到8亿剂次仅用6天，这样的速度令人惊叹。你我添砖加瓦，免疫长城正在加快形成。

当前，21个新冠疫苗进入临床试验阶段，我国新冠疫苗研发速度与数量始终处于世界第一方阵；疫苗产能加速释放，日接种量可达2000万剂次以上；管理部门精准调配，统筹各地疫苗供应。

为了便民利民，推进全人群接种，临时接种点、流动接种点、重点场所上门接种齐头并进；重点行业人群、重点单位人群、重点地区人群一扩再扩。新冠疫苗接种加速推进的背后，是无数人的默默奉献，他们可敬、可爱，值得你我真心点赞！

然而，近期出现的本土病例也表明，防控形势依然严峻。目前，我国新冠疫苗使用人群已覆盖18岁以上，接种者年龄最大超过了100岁。专家已经对3至17岁人群使用疫苗的安全性和有效性进行了论证，经国家有关部门批准后，也会根据需要在这一人群中使用。

专家预计，我国到今年年底前完成至少70%的目标人群接种。当前，全球疫情不容乐观。尽早形成国内免疫屏障，让疫苗最大程度惠及群众，巩固疫情防控成果，应接尽接，刻不容缓。让我们加快速度，再献一“臂”之力。（陈席元、徐鹏航）