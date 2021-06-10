国家医疗保障局、财政部、国家税务总局印发通知
居民医保财政补助标准每人每年不低于580元
本报北京6月9日电 （记者李红梅）近日，国家医疗保障局会同财政部、国家税务总局印发《关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》。《通知》明确，继续提高城乡居民基本医保筹资标准，2021年居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于580元。
《通知》明确，同步提高个人缴费标准40元，达到每人每年320元。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。
《通知》强调，巩固拓展医保脱贫成果，有效衔接乡村振兴战略。逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹三重制度常态化保障平稳过渡。严格落实“四不摘”要求，保持医疗保障主要帮扶政策总体稳定，分类落实好脱贫人口各项医疗保障待遇。
《通知》提出，推进医保支付方式改革、常态化开展药品集中带量采购、加强医保基金监管，不断提高居民医保基金使用效率。
《 人民日报 》（ 2021年06月10日 07 版）
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