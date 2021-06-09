6月8日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动在厦门市思明区筼筜街道岳阳社区举行。

伊利集团总裁助理李雪致辞

伊利集团总裁助理李雪分享了伊利集团在以党建引领企业发展方面的探索。“在多年的实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。”她表示，在此次系列活动中，伊利与各社区的党组织结对共建这一特色环节将贯穿始终，希望在强化伊利集团基层党员自身党性、重温党史知识的同时，将营养的健康产品、美好生活方式和健康生活理念，传递到百姓身边。

厦门市思明区筼筜街道岳阳社区党委书记杨雅玲致辞

厦门市思明区筼筜街道岳阳社区党委书记杨雅玲表示，多年来岳阳社区充分彰显基层党组织的风貌，以“管理强社区、服务立社区、特色建社区”为出发点和原动力，创建“服务型”社区。“今天，岳阳社区将与伊利集团携手，开展党建工作联动、公益事业联办等友好合作。未来，社区将以党建为统领、以服务居民为根本，充分发挥社区党组织的凝聚力、战斗力，重实效、办实事，为打造和谐平安温馨的小区继续努力。”她说。

厦门经济特区纪念馆讲解员林莉主题演讲

厦门经济特区纪念馆讲解员林莉以《厦门勇立潮头奋进新时代》为主题，分享改革开放后厦门的发展史。她表示，改革开放40年来，厦门实现了历史性、根本性、全方位的跨越，从偏居东南的海岛小城变成现代化国际化的开放都市，从两岸对峙的海防前线变成融合发展的共同家园。“厦门正从‘小而美’向‘美而强’大步前行。”随后，在全国老区宣传工作特别贡献奖获得者王坚的带领下，部分与会嘉宾与现场党员代表共同宣读了入党誓词，铿锵的誓言震撼着在场的每一位嘉宾。

参会嘉宾现场绣制党旗

在本次“同心向党、共绣党旗”环节，杨雅玲、王坚、林莉和李雪上台共同绣制党旗。据主办方介绍，“同心向党、共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在活动各站的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入伊利集团总部博物馆永久保留。

党建共建协议签署

在活动上，中共厦门市思明区筼筜街道岳阳社区委员会和伊利集团福建分公司党支部签署了党建共建协议。未来，双方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。

参观厦门市博物馆

此外，活动还带来了歌曲《没有共产党就没有新中国》和《爱拼才会赢》，并由书法创作者在现场写下“砥砺奋进、荣光百年、盛世初心、朝气向前”，这十六个字表达着本次系列活动的深刻内涵。活动最后，与会嘉宾一同参观了厦门市博物馆。

(责编：董童、李源)