广州疫情源头在哪？多轮核酸检测为何仍有阳性？专家这么说

广州疫情已持续19天，突发疫情加高考，广州的压力与挑战可想而知。从6月4日开始，广州陆续启动了11个区的全市核酸检测大排查，除了不断加大核酸检测排查的范围，广州的防控手段和措施也在不断调整。

广州疫情得到有效控制

病毒扩散可能性小

目前广州疫情传播较为局限 社区传播率较低

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：①目前广州疫情较为局限，仍然局限在之前发生疫情的区域，说明前期防控效果明显。②由于核酸检测阳性率较低，也证明整个社区的传播率比较低，没有形成广泛性的社会传播。所以我们下一步要依据这次核酸检测的结果进行重点实施、分类实施、精准管控，在做好整个城市及人群管控的同时，狠抓重点人群、狠抓重点区域、及早发现病例、及早采取果断措施，力争把疫情控制在目前已知的区域内，有效避免疫情向其他新的区域或向社会进行广泛传播。

广州重症 危重症患者共9例 钟南山团队全程指导和参与病人救治

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：在广州的98例确诊病例中，绝大多数还是轻症，目前广州重症和危重症病例一共是9例。针对这些重症病例，广州市集中资源、集中专家、集中优势进行全力救治，非常幸运的是，广州有钟南山团队全程指导和参与病人救治。目前重症病例都在广州市定点医疗传染病医院广州市第八人民医院接受临床治疗，每天会有多部门、多专家进行会诊，分析病情，我们采取了一人一策精准管控措施。

零号病例溯源仍在进行 广州本轮疫情所有阳性病例都在同一条传播链上

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：我们对广州所报告的阳性病例进行基因测序，结果显示所有阳性病例相似度都达到98%以上，说明所有阳性病例都在一条传播链上，目前这些病例的传播链是比较清晰的。但要想明确零号病例，还需要进一步调查，因为这是一项严肃、科学而又艰巨的技术工作，需要专业机构和人员花一定的时间去对病例的相关资料，包括临床资料、分子生物学资料进行进一步收集、分析、整理和汇总，最终形成研判结果。我想通过省、市、区、国家和地方督导工作组的努力和多部门数据的共享，未来会给大家一个明确的结果，来回答广州市这波疫情到底是从哪儿来。

广州重点管控区域未来仍有可能出现散发病例，但向其他区域扩散可能性小

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：目前我们基本可以比较明确地判断，首先目前广州疫情特点比较清晰，病例还是局限在之前的几个重点区。随着疫情防控工作的推进，目前广州市疫情防控仍处于关键阶段。在对早期管控的、封控的、足不出户的人群排查过程中，会出现一些续发病例，这些病例都在控制范围内，所以未来在这些重点区域不可避免的还会出现一定的散发病例。但由于这些区域得到了有效控制，再往其他区域扩散的风险还是比较小的。

广州疫情感染率非常低

仍有阳性感染者出现

广州全市全员核酸检测后新发现10例阳性，得出哪些结论？

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：①从6月4日起全市全员大排查，在1900万人的核酸检测中额外发现了10个阳性感染者，整体阳性率在我们的预期之内，阳性率比较低，说明整个广州市人群感染率非常低。②所发现的阳性检出者均来自于荔湾区和南沙区。③通过对发现的10人进行进一步流行病学调查和细致分析，这10个人都来自于之前管控的重点场所，这也进一步证明我们之前狠抓重点场所、狠抓重点区域防控的策略是正确的。

为何一些地区已经过多轮核酸检测但仍有阳性感染者？

广州市卫健委疾控处副处长 李铁钢：①从病毒入侵体内，在体内经过一定程序，最终通过实验室检测出来，需要时间。②不同的人被检出核酸的时间不一样，我们发现新发病例之后会立即启动对该区域的快速核酸筛查，这就会发现一部分阳性病例，但有一部分人可能并不是今天就能检测到，于是我们会启动第二轮、第三轮核酸检测，用多轮核酸检测来发现处在不同阶段的核酸阳性人群。这样尽可能早期发现感染者、早期采取隔离管控和治疗措施，同时也通过多轮不间断的检测，尽早把可能的感染者全部挖出来，把整个传染源从社区中全部管控起来，消除社区的传播风险，对于控制疫情是一个尤为关键的措施。