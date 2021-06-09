无人车助力抗疫（海归图志）

6月3日，广州市发布进一步加强新冠肺炎疫情分级分类防控工作通告，其中荔湾区白鹤洞街、中南街、东漖街全域实施封闭式管理，荔湾区南片（原芳村片区）其余街道实行封控管理，人员只进不出。在广州市委市政府的统一部署下，无人驾驶出行留创企业文远知行WeRide连夜组织工程师团队来到封控区边界鹤洞大桥开展测试，当晚完成无人车部署，全力支持荔湾抗疫工作。

6月4日上午，文远知行将无人驾驶小巴（Mini Robobus） 和无人驾驶出租车（Robotaxi）开进荔湾区疫情封控区域，进行物资配送，保障封控区域居民的生活物资供应。据了解，两款车型均不配备任何人员，可以实现在封控区域内的全无人驾驶，避免防疫一线工作人员的交叉感染风险，助力疫情防控工作安全、高效进行。

文远知行WeRide全球总部位于广州，联合创始人兼首席执行官韩旭在美国伊利诺伊大学香槟分校获得计算机工程博士学位，是计算机视觉和机器学习的国际知名专家，无人驾驶研发和应用的先行者。