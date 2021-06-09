全面呵护青少年身心健康（权威发布）

近日，国务院未成年人保护工作领导小组印发《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（以下简称《意见》）。6月8日，国新办举行新闻发布会，邀请国务院未成年人保护工作领导小组办公室常务副主任、民政部副部长高晓兵和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家卫健委、全国妇联有关负责人介绍未成年人保护工作相关情况。

“未成年人保护工作涉及千家万户，是关系到广大群众切身利益的大问题。”高晓兵表示，《意见》从强化家庭监护责任、加强学校保护工作、加大社会保护力度等6个方面加强落实未成年人保护法的有关条款。下一步，民政部将及时督查督办侵害未成年人合法权益的重大事件、恶性案件处置工作，适时面向社会公布一批典型案例，发挥警示作用。

新修订的未成年人保护法和预防未成年人犯罪法于6月1日起正式实施。公安部治安管理局负责人于复苓介绍，公安部今年部署开展“团圆行动”，找回被拐卖拐骗儿童1700多人，加强未成年人禁毒教育，推广办理未成年人案件“一站式”工作机制，切实保护未成年人身心权益。

针对校园欺凌、留守儿童等问题，民政部儿童福利司司长郭玉强表示，民政部门一直对未成年人受到伤害的现象非常重视。今年1月，民政部会同公安部等九部门，联合印发《关于做好因突发事件影响造成监护缺失未成年人救助保护工作的意见》，界定了救助保护对象，明确了发现报告途径，规范了安置照护程序，强化了政府相关部门救助帮扶措施，从发现到处理再到后期的心理干预、心理慰藉，做了全方位的规定和要求。

《意见》中提出加强未成年人健康综合保障，国家卫健委妇幼健康司司长宋莉介绍，截至目前，全国建立危重新生儿救治中心3070个，省级和地市级基本实现全覆盖，县级覆盖率达到90%以上。

“依法严惩侵害未成年人的各类违法犯罪，预防矫治未成年人犯罪，是人民法院的重要职责。”最高人民法院研究室负责人周加海表示，截至今年5月底，全国法院共成立1800多个少年法庭，少年法庭工作进入了快速发展期。最高法将以少年法庭的改革发展为抓手，进一步加大对未成年人的特殊、优先司法保护的力度。

针对《意见》中有关深化未成年人检察法律监督问题，最高人民检察院第九检察厅厅长那艳芳介绍，从今年开始在全国检察机关全面推动未成年人检察业务工作统一集中办理，对涉及未成年人的刑事、民事、行政、公益诉讼案件由未成年人检察部门一体化办理。

《意见》提出指导未成年人父母或其他监护人依法履行监护职责，抚养、教育和保护未成年人。全国妇联家庭和儿童工作部部长陈晓霞介绍，全国妇联以及各级妇联组织高度重视家庭教育工作，全国妇联指导各级妇联组织，建立社区家长学校36.3万所、网上家长学校1.3万个、家庭教育新媒体服务平台1.6万个，与教育部联合命名全国家庭教育创新实践基地297个。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 03 版）