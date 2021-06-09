坚持人民至上 凝聚抗疫合力（和音）

唯有各国都将生命健康权置于首位，团结合作、共克时艰，共同抵制将疫情政治化、病毒标签化以及“疫苗民族主义”等自私行径，才能凝聚起战胜疫情的强大力量

6月8日，以“新冠肺炎疫情与生命健康权保障”为主题的“2021·中欧人权研讨会”以线上线下相结合的方式举行。与会代表积极评价中国以人民为中心的人权理念，认为中国在抗疫过程中坚持人民至上、生命至上，全力保障人民生命健康权，开启了人类抗疫史上生命健康权保护新篇章，具有重要世界意义。

人权理念决定人权行动，更决定着人权保障的成效。在抗击疫情斗争中，中国坚持以人民为中心的人权理念，平等无差别救治患者、拯救生命。从出生仅30多个小时的婴儿到百岁老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每个人的生命和尊严均得到全力呵护；着重做好老年人、残疾人、儿童、贫困与低收入人群等特殊群体的生命健康权保障；坚持科学施策，统筹常态化防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度保障人民正常生产生活……这些无不体现了中国共产党立党为公、执政为民的理念，体现了中国人民敬畏生命的人文情怀。与会代表表示，中国是防控疫情最有成效的国家，中国政府在应对疫情方面展现出的责任心和高效率令人印象深刻。

中国采取最全面最严格最彻底的疫情防控举措，将感染率和病亡率控制在最低水平，以实际行动积极践行联合国人权公约设定的生命健康权义务。生命健康权是一项包容广泛的基本人权，是人类有尊严地生活的基本保证。《世界人权宣言》第三条规定，“人人有权享有生命、自由和人身安全”。中国在抗疫斗争中充分发挥制度优势，举全国之力保护人民生命健康安全。中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合考察报告认为，中国采取的政府主导的全社会防控措施成功避免或者至少预防了全国范围内数十万病例的发生。中国的实践充分表明，人权是个人人权与集体人权的有机统一，个人权利只有与集体权利统一起来，才能实现人权的最大化。

己立立人，己达达人。在这场史无前例的抗疫斗争中，中国尽己所能对他国施以援手，积极推动构建人类卫生健康共同体。向150多个国家和13个国际组织提供抗疫物资援助；加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需；向全球供应超过3.5亿剂新冠疫苗，包括向80多个国家援助，向40多个国家出口……中国维护生命健康权的努力超越国界。来自法国的与会代表朱利安·布菲指出，中国对疫情的应对既注重健康又注重发展，这是各国必须重视的经验，唯有如此，才能实现在真正的多边主义基础上的全球卫生治理。

新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，全球抗疫形势仍然复杂严峻。唯有各国都将生命健康权置于首位，团结合作、共克时艰，共同抵制将疫情政治化、病毒标签化以及“疫苗民族主义”等自私行径，才能凝聚起战胜疫情的强大力量。中方将继续坚持以人民为中心的人权理念，为捍卫每一个人的生命健康权而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 02 版）