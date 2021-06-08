为共建人类卫生健康共同体注入信心和动力（新视野）

一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，百年来最严重的传染病仍在肆虐。

在抗击疫情过程中，中国始终坚持人民至上、生命至上；坚持科学施策，统筹系统应对；坚持同舟共济，倡导团结合作；坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”；坚持标本兼治，完善治理体系。这对于凝聚全世界力量，团结携手抗疫，共筑人类卫生健康共同体注入了信心和动力。

拥有生命安全健康权是促进人的全面发展的前提和必然要求，是全人类追求幸福生活的共同愿景。这次疫情是对全球卫生治理体系的一次集中检验。在全球公共卫生体系面临严重挑战的关键时刻，共同推动构建人类卫生健康共同体，是维护世界人民生命健康安全的庄严声明和根本保障，也是推进全球公共卫生治理体系建设、提升全球公共卫生治理水平的重要主张和行动方略。

共建人类卫生健康共同体，就是要坚持科学施策，系统应对，统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展，维护全球产业链供应链安全顺畅运转。要提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、向发展中国家提供支持能力。这些措施，有利于中国公共卫生治理能力与治理水平现代化的提升，有利于完善世界卫生、防疫、医疗治理体系，有利于维护全球产业链供应链价值链稳定，有利于推动国际治理秩序和规则向着公正合理的方向发展。

大疫呼良方。中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。深入研究和科学总结中医药学对丰富世界医学事业、推进生命科学研究具有积极意义。在这次抗击疫情、救治病患中，中医药深度介入预防、治疗、康复的全过程，与西医优势互补、相互协作，显示了重大而独特的作用。从中医药治疗新冠肺炎的诊疗方案里，筛选出的“三药三方”，被誉为大疫中最好的良方。共建人类卫生健康共同体，需要中医药等文化瑰宝以海纳百川的宽广胸怀、以兼收并蓄的积极态度，汲取其他文明的养分、加强国际卫生健康交流，以崭新形象走向世界，为世界医学发展和人类健康做出更大贡献。

人类荣辱与共、命运相连。任何搞政治化、标签化、污名化等煽动恐惧和歧视，破坏国际抗疫合作的行径，无助于世界各国共同遏制疫情蔓延，无助于“免疫鸿沟”的弥合，更无助于维护世界人民的健康福祉。

总之，共建人类卫生健康共同体需要各国团结合作，共同抵制偏见，以相互尊重代替顽固偏见，以团结合作代替恶意攻击，以具体行动代替无端猜忌。这才是人间抗疫正道。

（作者系陕西省中国特色社会主义理论研究中心研究员）