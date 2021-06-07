“流动应急智能中药房”等创新产品亮相博鳌亚洲论坛第二届全球健康博览会

受访者供图

近日，博鳌亚洲论坛第二届全球健康博览会在中铁青岛世界博览城国际展览中心开幕。四川新绿色药业科技发展有限公司（以下简称新绿色药业）、新绿色药业战略合作伙伴成都宇亨智能设备科技有限公司（以下简称宇亨智能）携“流动应急智能中药房”、中药配方颗粒智能调剂系统及中药大健康产品亮相。

据新绿色药业相关负责人介绍，疫情期间，新绿色药业陆续调派28辆“流动应急智能中药房”与138名志愿者驰援抗疫一线。“流动应急智能中药房”开进了武汉市金银潭医院、武汉火神山医院、武汉雷神山医院、江夏方舱医院、协和武汉红十字会医院、湖北省中医医院等多家医院和单位。

宇亨智能常务副总焦毅向现场参展嘉宾详细介绍了中药配方颗粒智能调剂系统。他表示，打造中药现代化、引领中药房数字化的征程中， 还有很长的路要走，要不断努力创新与时俱进，持续精研技术，突破难点，力求呈现更为科学化、专业化的智能中药房整体解决方案。要加强技术更新，夯实应急基础，共同为“让世界了解中医药，让中医药走向世界”目标贡献力量。