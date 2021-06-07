有效促进消费持续增长

从今年前几个月的统计数据看，我国内需恢复在稳步推进，消费增长保持扩张态势，但仍未恢复到疫情前水平。把“十四五”规划和2035年远景目标纲要对“全面促进消费”的要求和部署落到实处，进一步提高消费对经济增长的贡献率，需深入分析目前有哪些制约消费的突出因素，并以此为着眼点对症施策，统筹考虑短期措施和长期措施，从而有效促进消费的持续增长。

国内消费的特征与趋势

当前，我国居民消费总体处于恢复之中，但还未恢复到疫情前的良好态势。在需求侧方面，零售业呈现出较好态势，特别是疫情期间催生出的线上经济，拉动了零售业消费的整体增长，但餐饮业、线下实体店、酒店住房、交通运输业等领域，还都处于逐步复苏中。而且，第三产业中不同行业、不同领域存在消费不均衡现象。

总体来看，当前消费的回升虽然面临挑战和不确定因素的影响，但仍然具有较稳健的经济基础。未来消费总体将保持稳步回升、持续升级的趋势。随着全球疫情防控形势的逐步好转，我们加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，稳步实施培育完整内需体系的一系列举措，国内消费市场的整体回升还有很大潜力，消费对经济增长的贡献率有望进一步提高。

制约消费的主要因素

从现实情况看，除了受全球疫情形势及国际经济持续下行的影响之外，目前制约国内消费比较突出的因素还包括以下几个方面：

国内消费需求转型升级，有效供给不足。当前居民消费需求已从“有没有”向“好不好”升级，品质型消费逐渐取代温饱型消费，成为人民群众美好生活需要的重要内容。需求侧的转型升级对供给侧提出了更高要求，但在一些领域依然存在因优质供给不足而抑制居民消费意愿、制约消费升级的现象，有效供给仍显不足的问题亟待解决。

居民可支配收入水平较低，制约了消费进一步扩大。收入是消费的基础，消费取决于收入的增长，居民可支配收入是影响居民消费的最主要因素。虽然我国人均GDP已经突破1万美元，但人均可支配收入依然较低，在一定程度上影响了居民消费的购买力。

新型消费存在乱象，影响了消费意愿。线上购物、直播带货等顺应了疫情防控的需要和居民的消费需求，已经成为很多人的新消费方式。但是，在发展过程中也出现了一些关系消费者切身利益的问题，如个人信息安全问题、金融风险问题、消费陷阱问题等，给消费者带来困扰、造成损失，并使消费者的消费意愿受挫。

今年稳定和扩大消费的着力点

今年的《政府工作报告》对“稳定和扩大消费”作出了一系列部署，瞄准这些着力点，当前应重点做好以下工作。

加快推进电商、快递进农村，进一步扩大县乡消费。一是应借助近年来快速发展成熟的创新型社交电商平台，将各类农产品与消费者需求更迅捷、更便利地链接起来。同时，要延伸产业链，大力发展农产品加工业；贯通供应链，完善农产品流通设施；提升价值链，发展新产业新业态。二是应进一步完善升级乡村物流和互联网等基础设施。加快建设农村现代物流体系，包括建设道路、配送中心等流通设施，打造智慧供应链，加快互联网技术赋能农业生产销售，推动建设农村供应链信息平台。三是应解决好快递物流堵在“最后一公里”的问题。通过设立电子商务服务站等打通物流瓶颈。四是应建立工业品和网货下乡物流仓储中心，分段分块负责下乡工业品和网货物流服务。

积极拓展健康、文化、旅游、体育等服务消费领域。要促进这些领域的服务消费，就要引导人们增强健康意识、加强体育锻炼，激发人们对文化和旅游的兴趣和爱好；就要推进健康、文化、旅游、体育消费持续提质扩容，进一步完善相关领域的消费设施，优化消费环境，提供更为丰富和多元的消费产品和服务，健全相关消费政策，维护消费者的合法权益，提升消费体验；就要落实惠民政策，增加居民可支配收入，加快相关领域的改革，最大限度地减少居民进行消费的后顾之忧，提升居民的消费热情。

大力推进内外贸产品同线同标同质。只有让国内外市场的产品标准相同、质量相同，才能让适销对路的出口产品开拓国内市场，促进国内消费。为此，要鼓励和支持相关企业生产同线同标同质产品；要发挥行业组织管理和服务作用，加快完善公共信息服务平台，完善企业和产品信息公示、对接各商务平台、公众查询等功能，让更多的出口企业为社会提供各类同线同标同质产品；还要开展产品宣传推广活动，帮助出口企业搭建内销宣传推广平台，精准对接消费需求，积极拓展国内市场，用高质量的产品和服务吸引国内消费者买单。

有效引导平台企业合理降低商户服务费。相关部门可采用相应的方式方法，通过支持平台企业寻找和发展新的经济增长点等，鼓励和引导平台企业合理降低商户服务费。同时，还应加大监管力度，出台相关措施及制定收费标准，对进行不合理收费的平台企业进行约谈、提醒，并要求把不合理的部分返还给商户。

全面促进消费的长期措施

长远来看，“十四五”时期应多措并举全面促进消费，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，畅通内外循环，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

缩小收入差距，扩大中等收入群体。扩大中等收入群体是新发展阶段要解决的重要问题。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“实施扩大中等收入群体行动计划”，特别提到“以高校和职业院校毕业生、技能型劳动者、农民工等为重点，不断提高中等收入群体比重”，这很有针对性。我国有大量的高校和职业院校毕业生、技能型劳动者、农民工，解决好他们的就业问题，既有利于促进整体就业格局的稳定，又有利于扩大中等收入群体，对于扩大国内消费市场具有巨大的拉动效应。

进行税制改革，提升居民可持续消费能力。构建有利于调节收入分配、减轻消费者负担的税收制度，适当提高直接税比重，完善个人所得税制度等，都有利于强化减税降费作用，提升居民消费能力。此外，还应做好保障失业群体基本民生、挖掘新型农业经营主体增收潜力、丰富和规范居民投资理财产品等方面的工作，这些都是提升居民可持续消费能力的有效手段。

顺应消费升级趋势，促进新型消费健康发展。在经济全球化遭遇“逆风”叠加疫情冲击的大背景下，网络购物、在线教育、互联网诊疗等新型消费业态和模式加速涌现，大大拓展了消费场景，有效保障了居民日常生活需要，推动了国内消费信心恢复，促进了经济企稳回升。要加快推动新型消费扩容提质，促使国内循环更加顺畅，形成对全球资源要素的引力场，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，对新型消费在发展过程中存在的问题，还应加强引导和规范。要加强市场监管，引导平台经济健康发展。要在充分发挥平台经济行业自律的基础上，引导平台企业进行有序竞争，反对不正当竞争，维护公平有序的经营秩序，保护消费者合法权益，以提振消费信心，让新型消费成为拉动经济增长的新引擎。（陈安娜）