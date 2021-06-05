广东6月4日新增11例本土确诊病例、3例本土无症状感染者
新华社广州6月5日电（记者徐弘毅）根据5日发布的广东省卫生健康委员会的通报，6月4日0-24时，广东省新增本土确诊病例11例，其中广州报告9例（包含本土无症状感染者转确诊病例3例），佛山报告2例。新增3例本土无症状感染者，其中广州报告2例，佛山报告1例。
根据通报，6月4日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例5例。其中，广州报告4例，2例分别来自孟加拉国、印度尼西亚，另外2例为境外输入无症状感染者转确诊病例，分别来自阿曼和菲律宾。肇庆报告1例，来自摩洛哥。
新增境外输入无症状感染者10例，其中，广州报告3例，2例来自柬埔寨，1例来自日本；肇庆报告7例，3例来自喀麦隆，2例来自尼日尔，其余2例分别来自贝宁和土耳其。
截至6月4日24时，广东省累计报告新冠肺炎确诊病例2525例（境外输入1047例）。目前在院129例。
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