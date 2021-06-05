国家卫健委：6月4日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例11例

人民网北京6月5日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例13例（广东5例，福建3例，北京2例，上海1例，四川1例，云南1例），本土病例11例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者886人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例296例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6114例，累计治愈出院病例5818例，无死亡病例。

截至6月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例385例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例86197例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91218例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1028538人，尚在医学观察的密切接触者8191人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者28例，其中境外输入25例，本土3例（均在广东）；当日转为确诊病例6例（境外输入3例）；当日解除医学观察17例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者380例（境外输入349例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例22347例。其中，香港特别行政区11850例（出院11579例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区10446例（出院1133例，死亡187例）。