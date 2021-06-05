纵深推进药品和耗材集中带量采购改革 持续加大医保基金监管力度

新华社北京6月4日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正4日主持召开医疗保障工作座谈会并讲话。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，听取医院、企业、专家代表和地方医保部门负责同志意见，研究部署药品和耗材集中带量采购改革、加强医保基金监管等工作。

韩正在充分肯定药品和耗材集中带量采购改革取得的阶段性成效后表示，要按照党中央、国务院决策部署，进一步坚定信心、凝聚共识，坚持问题导向，不断把这项改革推向纵深，让改革成果更多更好惠及广大人民群众。

韩正强调，要坚持全国一盘棋，稳步有序扩大集中带量采购覆盖面，把更多药品和耗材纳入采购范围。要强化企业履约情况监督，督促各地规范采购报量工作，解决好药品和耗材配送问题，多措并举加强中选产品供应保障。要毫不松懈抓好中选药品和耗材质量监管，更严格、更科学做好仿制药一致性评价工作。要加大力度规范医疗机构诊疗行为，防止过度用药、不合理检查。要进一步加强医药价格宏观管理，及时妥善解决群众反映强烈的药价波动问题。

韩正指出，医保基金是群众的“救命钱”，要持续加大监管力度。要坚持零容忍，一以贯之、坚定不移严厉打击欺诈骗保行为，持续保持打击欺诈骗保高压态势。要严格依法追究欺诈骗保机构和人员责任，发现一起严肃查处一起。要加大宣传力度，公开曝光典型案例，强力震慑医保违法违规行为。要健全监管体制机制，创新监管方法，维护好群众的切身利益。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 01 版）