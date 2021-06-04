勃林格殷格翰创新卒中整体解决方案亮相博鳌亚洲论坛全球健康论坛

近日，勃林格殷格翰携旗下创新卒中整体解决方案亮相博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会（以下简称“健康大会”），深度展示其在华的创新生态布局。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞（Felix Gutsche）发表题为《老龄化社会的医疗保险及医疗服务体系》的主旨演讲，聚焦日益严峻的“人口老龄化”挑战，为健全多层次社会保障体系建言献策。

高齐飞表示：“卒中不仅仅带来患者个人的病痛，更为患者家庭和社会造成了巨大的疾病负担。勃林格殷格翰推出的创新卒中整体解决方案，覆盖了预防、教育、检测、急救、诊断、治疗和康复等卒中疾病各个环节，为卒中患者和家人带去更多健康。“

“卒中防治是‘健康中国2030’的重要组成部分，希望借助博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的平台与影响力，与更多合作伙伴构建长期紧密的合作关系，为中国城市构建完善的卒中防治体系、建设健康城市做出不懈努力，助力‘健康中国2030’的实现。”高齐飞表示。