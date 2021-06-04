全球合作 人人得享健康

博览会上，与会者在体验“华佗智慧中医”诊疗系统。

新华社记者 李紫恒摄



此次大会的主题为“健康无处不在——可持续发展的2030时代”，以“人人得享健康”为口号，紧跟全球公共卫生合作需求，旨在积极促进全球公共卫生合作平台的构建，围绕完善全球公共卫生治理体系、加强国际抗疫合作以及科技创新、安全发展、气候变化、医养结合、健康扶贫等重要议题进行深入交流。大会同时搭建了产业互联、行业交流、供需对接的全球合作平台，着力增进亚洲及世界人民的健康福祉。 6月1日至4日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会在青岛举行，吸引来自40个国家和地区的近3000名嘉宾通过线上与线下相结合的方式参会。

共建人类卫生健康共同体

全球健康论坛的宗旨是健康无处不在，而推进人类卫生健康共同体是实现这一宗旨的重要路径。围绕这一议题，与会嘉宾畅所欲言。

世界卫生组织荣誉总干事、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍在大会开幕式上表示，人类面临的难题远不止新冠肺炎疫情，她呼吁加强全球合作，心怀天下共谋未来，通过建立开放包容的共同发展机制，构建人类卫生健康共同体，为推动共创人人得享健康的美好生活而努力。

“新冠肺炎疫情让我们更加真切地感受到，人类的确是一个命运共同体。”山东省省委书记刘家义认为，本次大会在这样特殊的背景下召开，具有更大的现实意义。他希望通过这次大会的举办，让更多人对全民健康和国际合作加深理解，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川认为，只有所有人安全，世界才安全，建立人类卫生健康共同体是应对全球健康危机的唯一出路，这其中科技发展是帮助卫生医疗发展的利器，依靠大数据、云计算，各国才能更好地进行疫情防控。

与此同时，一些嘉宾通过视频线上方式，就相关话题进行了探讨。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，新冠肺炎疫情对最脆弱的群体带来的冲击最大。疫情给我们很多教训，健康是安全应有之物，我们应该搭建强大的基础医疗体系，构建安全开放可持续性的未来。

“提到人人得享健康，中国是最先有效控制住疫情并恢复经济增长的国家，是应对疫情的典范。”博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文认为，中国应对疫情的医疗科学经验值得学习借鉴，此次论坛不仅仅是达成共识的平台，也是鼓励创新的平台，希望与会者可以感知并激发更多的创新，希望有更多更好的医疗手段、技术走向世界。

“疫情没有国界，这是全人类要共同面对的。现在最需要的是国际合作，中国一直致力于向发展中国家提供疫苗，值得称赞。”博鳌亚洲论坛咨委会主席、日本前首相福田康夫点赞中国在疫情防控中做出的努力，并希望加强与中国的合作。

泰国公主诗琳通通过线上参会在致辞中表示，健康和营养是最重要的事情，泰国致力于利用生物技术，提高农业的技术水平和产量，使得每个人可以享受更高质量的食物，以此来提高健康水平，同时提供好的教育资源，希望大家关注农业生产等领域，提高卫生健康生活品质。

“我们应该站在全球命运共同体的角度看问题，集众家之所长、众人之力量、众国之投入，利用技术的力量去赋能各项举措，去形成一个有效的全球治理平台，携手并肩解决全球危机。”欧洲和平与发展中心主席费德里科·马约尔在致辞中表示。

深化国际抗疫合作

新冠肺炎疫情，让深化全球健康医疗合作成为全人类最大的共识。

本届大会召开“应对重大公共卫生事件的国际合作”全体大会，并设置“公共卫生与应急医学”“抗疫国际合作与产业高质量发展路径”“新冠疫苗的研发、可及性与可负担性”等主题分论坛，围绕疫情冲击下的医疗健康产业发展途径、新冠疫苗分配问题提出的合作机制需求等话题进行讨论，以行业大咖、专家学者的思想碰撞与交融，为推进全球公共卫生合作发展贡献大会力量。

病毒无国界，人类命运休戚与共。与会嘉宾一致认为，在共同挑战之下，只有携手并肩才能共克时艰，我们必须采取协调一致的全球举措，凝聚全球合力，弘扬科学精神，建立科学机制，共同守护人类健康美好的未来。

“新冠病毒溯源是专业性、科学性很强的工作，只有专业人士才有资格经调查下结论，此前世卫组织来中国进行专门调查研究，认为新冠病毒并非来源于武汉，这是可信的结论。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，新冠肺炎疫情仍在全球流行，给全球经济社会发展造成巨大挑战，加强全球治理，共建人类卫生健康共同体，促进国际合作比以往任何时候都更加重要和迫切。

“这样的论坛恰逢其时，只有全世界人们都安全，才能实现全球安全，应对各项工作应该以科学为基准，疫情相关工作被政治化是非常不明智的，应该思考建立多边体系，以科学专业角度进行多元化考量。”博鳌亚洲论坛理事、新西兰前总理希普利通过视频表示，科技发展会超越病毒蔓延的速度，我们不必过于焦虑。

“在全球疫情抗击中，中国扮演着非常重要的角色，巴基斯坦获得了很多来自中国的援助，特别是在防疫设备提供和疫情防治方面，巴基斯坦将借此契机学习中国抗击新冠疫情的经验。”巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使馆商务参赞巴卡·扎门表示。

联合国驻华协调员常启德呼吁，新冠肺炎疫情带给世界众多挑战，我们需要通过合作方式，集聚众人的智慧，通过各种平台比如数字化平台，拿出切实的方案，相信中国和世界各国都会通过此次论坛交换智慧，推动各方合作。

菲律宾卫生部长弗朗西斯科·杜凯通过线上渠道表示，新冠肺炎疫情已经展现出菲律宾急救护理以及疫苗方面的不足，为此菲律宾将会持续推动与中国等国家的合作，来确保构建起一个更加卫生、更加健康和具有韧性的国家。

韩国保健福祉部部长权德哲线上呼吁，在新冠肺炎疫情中，老人、女性、贫困阶层等社会弱势群体更容易受到传染病和灾难威胁的事实已得到证明，消除健康不平等已成为这个时代的课题，后疫情时代要非常关注健康公平性和健康友好性环境的建设。

疫情中，如何提升健康公平性和健康友好性？对此，与会嘉宾也进行了分享。

中国残疾人联合会主席、康复国际主席张海迪表示，中国残联呼吁国际社会在抗击疫情中关注和保障残疾人权益，并分享帮助残疾人抗击疫情有益的经验和办法，得到了各方的积极回应。

在实现全球抗疫合作中，中医药也不能缺席。疫情发生以来，以“三药三方”为代表的中药药方，凸显出较好的治疗效果，极大地提高了治愈率。

中国国家中医药管理局副局长孙达表示，中国已经向150个国家和地区介绍中医药诊疗方案，希望不断深化中医药抗疫领域国际合作，继续同有需求的国家分享中医药抗疫的经验做法，建立有效合作机制，支持中药类产品的海外使用，推动中医药在世界民众抗疫中更好发挥积极作用。

搭建健康产业交流平台

除了集结各方智慧探索国际公共卫生领域合作发展道路之外，本届大会还挖掘健康产业的发展需求与潜力，举行医院院长沙龙、免疫肿瘤专题会、中国医学装备大会（展会）落地青岛发布会、健康产业的发展痛点、女性健康夜间沙龙等15场重要活动，着眼大健康产业前沿变化，凝聚各方力量共谋发展。

作为论坛重要环节，博鳌亚洲论坛第二届全球健康博览会同时启动，博览会上2万平方米的山东之星馆、全球健康馆亮相，中医智慧体检、流动应急智能中药房、智能医疗、生命科学创新等健康成果一一展现。

在博览会现场，抗疫公共卫生、医疗器械、生物医药、医养健康等“高精尖”产品布满展区，搭建了全球健康产业展示交流的平台。

在智能机器人体验区，由创泽智能机器人集团带来的几台消毒机器人正根据预设，灵活穿梭于各个工作场景，进行消毒工作。据介绍，这款机器人弥补了人工消杀成本高、有漏点等问题，今年已经斩获两项国际大奖。

“去年，我们在青岛利用‘妙手S’手术机器人为远在3000公里外的一位贵州老人，成功进行了晚期膀胱癌切除恶性肿瘤手术，挽回了患者的生命。”在山东之星馆山东威高集团展示区，工作人员正在介绍威高与青岛大学附属医院开展医企合作，利用5G技术实施远程手术的情况，吸引了不少与会者的关注。

海尔集团盈康一生科技有限公司创建了“海乐苗”接种方案，已在中国28个省区市、3000多家接种单位实施，助力多个城市建成智慧疫苗网。其国内领先的物联网肿瘤治疗综合解决方案服务商，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度，不断推进肿瘤服务全产业链发展。

在全球健康馆，来自日本展团展区的世界500强日本电气（NEC）、东丽医疗科技以及日本贸易振兴机构组织了养老、康复等领域20家企业参展。其中，日本电气打造了覆盖机构养老、社区养老、居家养老的智能化统合养老管理平台。

此外，本次大会还举行联合国采购说明会及国际项目推介会，近百家企业参与其中，寻求国际合作机会。青岛搭建的对话交流平台，必将推动全球医疗健康领域的合作不断深化。