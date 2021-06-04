超7亿剂次！这就是疫苗接种的“中国速度”

新华社北京6月3日电 （记者陈席元、徐鹏航）全国新冠疫苗接种超7亿剂次。国家卫健委3日通报，截至2021年6月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠疫苗70482.6万剂次。同时，2日创下单日接种量新高，达2291.8万剂次。

从6亿剂次到7亿剂次仅用5天，这就是疫苗接种的“中国速度”。

国际上，中国疫苗的好消息接二连三地传来。5月7日和6月1日，中国国药和科兴两款新冠疫苗先后列入世卫组织紧急使用清单。

“一隅不安，举世皆危。”面对新冠疫情，没有一个国家能够独善其身。在国内疫苗接种加速大规模推进的同时，中国没有忘记将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺。

目前，中国已向全球供应疫苗超过3.5亿剂，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，还同多个发展中国家开展合作生产。

中国加入了世卫组织主导的COVAX（新冠疫苗实施计划），并承诺首批提供1000万剂疫苗，用于满足发展中国家急需。6月1日，国药集团中国生物供应COVAX的首批疫苗已正式下线。

“我国的国际疫苗合作已经从双边层面提升至国际公共疫苗层次。在中国践行将新冠疫苗作为全球公共产品承诺的行动中，中国研发的新冠疫苗正发挥越来越大的作用。”中国工程院院士钟南山说。

高考和端午假期临近，多地疫情防控形势依然严峻。中国疾控中心研究员冯子健提示，要继续按照常态化防控的要求落实各项防控措施，时刻紧绷疫情防控这根弦，不能麻痹大意。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，除了保持已有的防控措施以外，接种疫苗目前是首选措施。

我国正根据疫情防控需要，结合疫苗供应的实际和现阶段疫苗接种的工作安排，按照梯次推进、突出重点、知情同意、自愿和免费接种的原则，分步骤对各类人群开展接种。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢表示，为保证公众能够按时完成全程接种，获得更好保护，按照技术方案，对近期接种工作进行了统筹安排。6月10日至6月30日，将主要针对已经接种过第一剂次的对象人群集中开展第二剂次接种。

对于有特殊需求的人群，比如出国、疫情防控等原因，还可以接种第一剂次疫苗。7月以后，将继续全面有序推进第一剂次和第二剂次的接种。

“疫苗是生物学手段，戴口罩是公共卫生手段，两者并不排斥。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友提醒，在群体免疫尚未建立的情况下，无论是否打疫苗，戴口罩要成为日常“标配”。