大力弘扬伟大抗疫精神

人无精神则不立，国无精神则不强。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，中国共产党团结带领全国各族人民，付出巨大努力，取得了疫情防控重大战略成果，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记全面阐述了伟大抗疫精神的丰富内涵和重大意义，提出“在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量”。我们要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，让新时代中华民族的精神长城巍然屹立。

中国人民在长期奋斗中培育和发展起来的伟大民族精神，滋养着中华民族生生不息、发展壮大。习近平总书记指出：“中国人历来抱有家国情怀，崇尚天下为公、克己奉公，信奉天下兴亡、匹夫有责，强调和衷共济、风雨同舟，倡导守望相助、尊老爱幼，讲求自由和自律统一、权利和责任统一。在这次抗疫斗争中，14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线。”伟大抗疫精神，传承着中华民族的特质禀赋和文化基因，又在新的实践淬炼中体现了新时代中国共产党人和中国人民敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，是全党全国各族人民自信心和自豪感、凝聚力和向心力不断增长的力量源泉。

同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。当今时代，世界百年未有之大变局加速演进，我国改革发展稳定任务艰巨繁重。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们既面临疫情的严峻考验，也肩负在全面建成小康社会基础上向第二个百年奋斗目标进军的重任。在中华民族伟大复兴的道路上，我们仍会遇到各种各样的风险挑战，会遇到各种各样的荆棘坎坷。奋力夺取抗疫斗争全面胜利、奋进全面建设社会主义现代化国家新征程，必须大力弘扬伟大抗疫精神，守初心聚民心、促斗志励担当，化危机育先机、应变局开新局。

历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。广大党员、干部要大力弘扬伟大抗疫精神，坚定不移践行人民至上、生命至上理念，发挥先锋模范作用，让党旗始终在服务人民第一线高高飘扬，让奋斗、担当、奉献始终成为共产党人履职尽责的底色，以党的初心凝聚民心，汇集起全体人民万众一心、同甘共苦的团结伟力。

历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的，伟大抗疫精神也是亿万中国人民共同铸就的。习近平总书记指出：“中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行！”弘扬伟大抗疫精神，需要每一位中华儿女将小我融入大我，以顽强面对困难，用行动践行担当，将伟大抗疫精神融入工作和生活。

志不求易者成，事不避难者进。习近平总书记指出：“有这样伟大的人民，有这样伟大的民族，有这样的伟大民族精神，是我们的骄傲，是我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的底气，也是我们风雨无阻、高歌行进的根本力量！”伟大抗疫精神是中国精神的生动诠释，进一步丰富了民族精神和时代精神的内涵。从苦难辉煌中走来的中国人民，必将在这一伟大精神的引领下，在全面建设社会主义现代化国家新征程上创造新的历史伟业，迎来中华民族伟大复兴的光明前景。

（作者为武汉大学党委副书记）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 13 版）