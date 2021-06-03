北京：居民投放不分类 执法部门重点查

昨日，北京市城市管理委组织召开《北京市生活垃圾管理条例》实施进展情况新闻发布会。北京青年报记者获悉，本市将针对居民个人未按规定分类投放生活垃圾的行为，对居住小区实施全覆盖执法检查，对屡教不改、恶意违法的居民个人，实施劝阻、书面警告、罚款“三步走”，震慑违法行为。

据市城管执法局副局长温天武介绍，自4月起，本市启动“城管执法进社区”生活垃圾分类专项执法行动。截至5月底，全市城管执法部门共检查居住小区近1.1万个次，存在问题小区401个次，占检查总数的3.65%，发现问题518起，立案查处小区内各类生活垃圾分类违法行为226起。

从执法检查和处罚情况看，部分小区在居民自主分类投放的准确性，物业单位对分类容器的日常管护，对垃圾的分类收集、贮存等方面的日常监管中，仍然存在不足。存在问题主要集中在厨余垃圾分类不纯净、居民自主分类投放不准确、大件和装修垃圾投放点设置不规范、桶站满冒清运不及时等方面。

温天武介绍，下一步，城管执法部门将突出“对居民个人未按规定分类投放的行为开展执法检查”，充分依托全市正在广泛开展的社区（村）生活垃圾分类入户回访工作，开展居住小区个人生活垃圾分类专项执法检查。

一方面，对照《居住小区生活垃圾分类投放收集指引》，重点围绕居民个人未分类投放，对居住小区实施全覆盖执法检查，重点突出在双休日、节假日等垃圾投放高峰时段进行检查。做好劝阻、书面警告、罚款“三步走”，对于屡教不改、恶意违法的居民个人，按照“执法必严，违法必究”的原则，坚决予以立案处罚，震慑违法行为。

另一方面，本市将进一步完善城管执法部门与社区、物业点对点联系机制，动态掌握居住小区生活垃圾分类的情况。社区、物业可将发现的问题，通过文字记录、拍照摄像等方式向城管执法部门报告。城管执法部门将及时到现场进行处置，并将结果反馈社区、物业。对于屡教不改、多次违法的居民个人，在做好行政处罚的同时，城管执法部门还将帮助指导社区、物业入户宣传，通过发放提示信等方式督促整改。

北青报记者了解到，本市将鼓励具备一定条件的居住小区开展创新实践，因地制宜配置摄像监控、语音提示、身份识别等智能设备。城管执法部门探索运用视频巡检、“非现场执法”等方式固定证据，提高对违法行为的发现率、追溯率和处置率，以更有科技性、实效性、持续性的措施，对不分类投放的居民个人进行上门教育及行政处罚，促进居民家庭实现源头自主分类，提升居民投放准确率。

重点

全市开展垃圾分类入户回访

北京市民政局副局长赵济贵表示，近期，全市社区和村开展生活垃圾分类入户回访工作。

在入户回访中，居民指出了一些问题，主要聚焦在五个方面：一是在设施设备的便利性上，有的桶站缺少脚踏、拉手等便利性措施。二是在分与不分的激励性上，很多小区通过积分兑换实物、上红黑榜等形式，对分类积极、正确率高的居民进行奖励；但对个别不分类、分类不好的，缺乏有力的执法手段。三是在分类力量的多元性上，社会组织和志愿服务团队在生活垃圾有效回收、循环利用深度融入上还有很大空间。四是在桶前值守的成效性上，有的小区桶前值守力量不足，还有的桶前值守人员成为“二次分拣”员。五是在宣传动员的针对性上，目前仍有个别人员不分类或不会分，需要进行重点宣传指导。

同时，居民也提出了不少建议，包括合理设置桶站，经常检查维护，加强保洁消杀，消除苍蝇异味，及时清运垃圾；希望生产厂家改进工艺，提供质优价廉的可降解垃圾袋，同时加强后端技术处理能力，对于厨余垃圾不要再破袋投放；希望加大对无物业小区的支持，聘请专职人员进行桶站值守、指导分类，加强对物业公司监督，完善对单位、个人的奖惩制度；多采取正向的鼓励和激励，促进分类习惯的养成；对少部分不分类、分类不好的居民，进行必要的执法和警示教育；希望针对自主分类意识薄弱的年轻人、上班族、租户等群体，集中力量进行教育引导。

“针对在入户回访中居民反映的问题和建议，我们将紧紧抓住薄弱环节，持续开展入户指导，以加强垃圾分类的精细化，进一步提升垃圾分类的质量。”赵济贵说。

已建151座可回收物中转站

北京市城市管理委宣传处处长陈瑞介绍，今年5月，全市生活垃圾日均清运量21839吨，与2020年日均清运量相比下降0.7%。其中，家庭厨余垃圾日均分出量为3994吨，分出率为20.13%；其他垃圾15842吨；餐饮服务单位厨余垃圾2003吨。持续做好日常检查督导工作。5月共检查392个小区，发现问题1009个，已要求各区立即整改。通过抽查情况看，居民自主分类投放准确率为82.71%。

市委市政府将“垃圾清运不及时”问题纳入接诉即办“每月一题”，市指挥部坚持定期调度和高位统筹机制，印发《垃圾清运不及时专项治理工作实施方案》，以问题为导向加强分析研判，抓好垃圾分类问题重点街道（乡镇）治理，强化日常督导和执法检查，定期例会通报督办日常检查和市民热线反映问题情况。

据统计，2021年1月至5月，“垃圾清运不及时问题”共15607件，垃圾清运不及时问题诉求量已由去年高峰期的每月1万余件，下降至今年1月份5803件，2月份2660件，3月份2326件，4月份2486件，5月份2332件，投诉量整体呈下降趋势。

此外，本市加快推进可回收物体系建设。各区、街乡镇积极推进可回收物体系建设，市指挥部近期对十六区和经济技术开发区可回收物体系建设进展情况进行了调度督导，目前600座生活垃圾分类驿站民生实事任务已建成310座，可回收物中转站已建设 151座。（记者 王斌）