广州对荔湾区中南街全域等38个区域执行封闭管理

昨日，广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布实施《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于新冠肺炎疫情分级分类防控工作的补充通告（第15号）》（以下简称《补充通告》），《补充通告》在13号通告基础上对落实我市新冠肺炎疫情分级分类防控工作作了进一步细化。

根据《补充通告》，荔湾区中南街全域（7平方公里0.83万人）、全市所有感染者居住和工作的37个疫点及周边区域：严格居家，足不出户，执行封闭管理。

荔湾区白鹤洞街、冲口街、海龙街、东漖街，海珠区瑞宝街南洲名苑、沙园街中海橡园小区，番禺区洛浦街锦绣半岛东区除封闭管理区之外区域，以及感染者活动过的重点场所周边区域执行封控管理，人员只进不出，严禁聚集。

荔湾区石围塘街、茶滘街、东沙街、花地街辖区，执行严格的健康管理，非必要不外出，实行住家、单位“两点一线”闭环管理。

全市除以上区域：执行13号通告第三点的防控措施外，搭乘公共交通工具，进入餐饮、娱乐场所、室内文化体育场馆、各类市场、商场等场所需亮码。

《补充通告》强调，全市所有区域，一旦发现新增阳性感染者，立即执行封闭管理。各区域管控措施，依据疫情风险评估结果动态调整、降级、解除。封闭管理及封控管理期间，各级党委政府做好物资保障、健康服务、人文关怀等工作，充分发挥“三人小组”工作机制作用，确保居民生活平稳有序。

荔湾区白鹤洞街、中南街调整为高风险地区

广州日报讯 今日凌晨，广州市新冠肺炎防控指挥办医疗防治组于广州市卫生健康委官网发布通告：根据广东省新冠肺炎防控指挥办《关于印发广东省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作指引的通知》，经广州市新冠肺炎防控指挥部同意，自2021年6月2日起，我市部分区域疫情风险等级调整如下：

一、荔湾区白鹤洞街、中南街由中风险地区调整为高风险地区。

二、番禺区洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区（16栋、17栋、18栋），海珠区瑞宝街南洲名苑棠阁（A栋、B栋、C栋）由低风险地区调整为中风险地区。

三、其他地区风险等级不变。（申卉、徐雯雯）