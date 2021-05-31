新华社广州5月31日电 题：广州疫情复盘：10天内出现长链条代际传播

新华社“新华视点”记者马晓澄、徐弘毅

截至5月30日，广州本轮新冠疫情已经出现23名确诊病例和7名无症状感染者。病毒溯源显示，感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的在印度发现的新冠病毒变异株。

在31日下午举行的广州市政府新闻发布会上，广州市副市长黎明表示，引发此次疫情的病毒具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点。“根据目前情况，病毒的传播轨迹在我们掌控之中。”

这次疫情是怎么传播的？病毒变异意味着什么？“新华视点”记者进行了追踪。

复盘：10天内出现长链条代际传播 一家餐厅为关键传播点

“传播速度快，是此次疫情和以往疫情最大的不同；传播力强体现在病毒可以通过吃一顿饭，短暂的非直接接触传播。”广州市疾控中心副主任张周斌说。

广州此次本土传播疫情的报告始于5月21日。当天，广州确诊一位家住荔湾区的75岁女性郭某。

——5月18日，患者自觉不适，服用感冒药处理，第二天出现低热。

——20日下午，郭某步行到荔湾区中心医院发热门诊就诊，发热门诊对其进行例行核酸检测，当晚报告初筛结果阳性。

——21日，经过疾控中心复核，结果为阳性，结合临床症状确诊为新冠肺炎确诊患者。郭某丈夫陆某23日被判定为无症状感染者，随后转为确诊病例。

与此同时，郭某曾就餐的一家餐厅成为此轮疫情的一个关键传播点。

据广州市荔湾区5月26日通报，当天确诊的病例宋某某，于19日上午在康王中路668号又一间茶点轩（中山七路店）喝早茶，而确诊病例郭某同时间在该餐厅就餐。

当天的通报中还有一例确诊病例——就读于培真小学的宋某某孙子许某某，以及宋某某儿媳雷某某为无症状感染者。26日，海珠区报告一例新冠肺炎核酸阳性人员宋某明（后确定为无症状感染者），她也是宋某某的密切接触者。

在27日举行的广州市政府新闻发布会上，广州市卫健委副主任陈斌通报，截至27日14时，广州市累计报告的确诊病例4例、无症状感染者5例，均与确诊病例郭某有关联，均为共同居住、共同就餐、共同托管等相对密闭的场合受到感染后造成的传播，属同一感染链条。

此后，疫情还在快速变化。

28日，广州本土新增无症状感染者5例。这5例中，有3例是此前公布的确诊病例或者无症状感染者的密切接触者；另外有1例是培真小学（鹤园校区）学生家长；还有1例是一名荔湾区的53岁居民，常住广州市荔湾区海南村，5月27日因喉咙痛就医，医院排查新冠病毒核酸阳性。

29日，广州本土新增无症状感染者12例，其中8例发生在荔湾区海南村。

30日，广州新增境内确诊病例4例，这4例全部家住荔湾区海南村，另外还有由原已公布的无症状感染者转确诊病例14例。

目前发现的病例绝大部分来自荔湾区两个街道的个别小区，其他病例均与荔湾区病例高度关联，相关重点区域已经全部实现隔离管理。

溯源：印度出现的变异株

广州市卫生健康委员会主任黄光烈29日在新闻发布会上表示，此次疫情特点对防控工作提出了极高要求。“在这场和病毒进行的赛跑过程中，我们必须比以往跑得再前一点、跑得再快一些，才能及时阻断病毒传播途径、切断感染链条，否则，极有可能出现更多本地感染者。”

在郭某确诊后，一场与病毒的赛跑就在广州紧急开展。

23日晚，广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通报，初步判断荔湾区锦龙社区郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例，其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株，“不排除是意外暴露造成偶发感染”。

在30日举行的广州市政府新闻发布会上，陈斌通报，21日以来的感染者中，已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的最早在印度发现的变异株（B.1.617）。

该变异毒株最早在去年被发现，但在今年4月份开始引起全球广泛关注。5月10日，世界卫生组织将“B.1.617”列为“须关切变种”。世卫组织卫生紧急项目技术主管范科霍夫在当天的发布会表示，现有的一些信息表明该变异毒株的传播能力更强。小规模的初步研究也显示，抗体对它的中和能力较低。

印度发现的变异毒株同时具有在南非率先发现的E484Q和在美国加州发现的L452R两种突变。美国微生物科学院院士、俄亥俄州立大学病毒学教授刘善虑表示，这两个突变均发生在病毒的关键部位。“受体结合区域是病毒感染人类细胞的关键部位，这两个突变均会影响病毒感染人类细胞的能力。这两者结合，可能就会变成传播力特别强的毒株。”

中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣5月20日在新闻发布会上表示，初步研究结果显示，我国现有疫苗可以应对该变异株，可以产生一定保护作用。病毒在不断变异过程中，变异还会加大，一旦出现我们现有疫苗应对不了的变异株，我国灭活疫苗有快捷的方法可以应对。

截至目前，首例确诊的郭某是如何感染病毒的，以及28日确诊的家住荔湾区海南村的53岁居民跟由郭某产生的传染链条之间是否有关联尚未公布。广东省、广州市有关部门正在加紧工作中。

不断升级疫情防控举措，同时尽可能减少对正常生产生活的影响

随着疫情的发展，广州不断升级疫情防控举措，希望能在最短时间内阻断疫情蔓延，同时又尽可能减少对正常生产生活的影响。

26日，广州荔湾区发布通告，对全区户籍人口、暂住人口开展全员核酸检测。至5月29日0时，第一轮核酸扩大排查现场采样工作基本结束，累计检测225.26万人次。

为迅速切断病毒传播途径，广州决定从5月30日开始，在荔湾区继续核酸筛查的基础上，进一步扩大全员核酸检测范围。

29日开始，广州实行分级分类防控应对新冠疫情。荔湾区部分区域的所有人员以居家为主，停止非日常生活必须的一切活动，除每户每天限1人外出购买生活必需品外，其他人员不得外出。

广州市新冠肺炎疫情防控指挥部30日晚发布通告，为减少因人员流动带来的疫情传播风险，通过广州辖区内机场、铁路、公路客运站等站场离穗的旅客（不含外地中转旅客），须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。

临近高考，全力确保高考顺利进行，也是当前广州疫情防控的重点。从5月31日至6月11日，广州普通高中学校高一、高二年级学生暂停线下教学，进行居家线上学习。广州市教育局通报，从5月31日至高考结束，广州有住宿条件可实现封闭备考的学校，高三住宿生、教师及学校员工实施在校住宿封闭备考，不住校的学生居家线下备考，考前不返校。

在疫苗接种方面，黎明31日表示，鉴于当前广州的疫情防控形势，需要集中精力和资源做好核酸检测，经过综合研判、整体衡量，决定即日起调整新冠疫苗接种工作节奏，近日先有序安排重点行业、重点群体的团体预约和集体接种为主，暂缓个人预约、暂停新冠疫苗社会接种。截至31日，广州全市累计接种疫苗1313.66万剂次、1011.11万人，共有325.22万人完成了全程免疫。