2021年世界无烟日宣传活动在秦皇岛举行

5月31日，由国家卫生健康委、河北省人民政府、世界卫生组织驻华代表处共同主办、中国疾病预防控制中心、秦皇岛市人民政府共同承办的“承诺戒烟，共享无烟环境”2021年世界无烟日宣传活动在河北省秦皇岛市举行。

国家卫生健康委党组成员、副主任于学军在讲话中指出，党中央、国务院高度重视人民健康，始终将人民群众健康放在第一位。各地、各部门要进一步坚定信心，始终坚持以人民健康为中心的发展理念，勇于担当，积极作为，结合各地各部门实际，制定出台有利于健康的控烟政策，多措并举实施控烟综合措施，广泛开展控烟宣传，积极引导社会各方力量参与控烟工作，共建共享无烟环境，为实现健康中国做出新的贡献。

河北省人民政府副省长严鹏程表示，近年来，河北省委、省政府坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国家卫生健康委指导帮助下，紧紧围绕健康中国行动控烟行动目标任务，扎实推进控烟履约工作。截至目前，全省15岁以上人群和青少年吸烟率分别为24.9%和6.7%，均低于全国平均水平；省级及以上无烟党政机关基本实现全覆盖，预计年底前全面无烟法规覆盖的人口比例将达到33%，有望提前完成健康中国行动提出的2022年“不低于30%”目标。

秦皇岛市人民政府市长丁伟表示，秦皇岛市委、市政府全面贯彻落实健康中国战略，始终坚持以人民健康为中心，积极发展健康产业，综合改善生态环境。2019年8月1日，《秦皇岛市控制吸烟办法》正式施行，并将海滩和风景名胜区纳入禁烟范围，标志着秦皇岛市控烟工作迈上了新台阶。

会上，除宣布秦皇岛市人民政府获得世界卫生组织“2021年世界无烟日奖”之外，还宣布石家庄市、张家口市、秦皇岛市、新乐市、任丘市获得国家卫生城市称号。中国疾病预防控制中心党委副书记严俊介绍了无烟党政机关建设成果。中国健康教育中心发布了“无烟，不止今天”微信控烟表情包优秀作品及2020年度优秀控烟媒体作品。此外，青年演员许魏洲在活动中发出戒烟呼吁。中央美术学院实验艺术学院副院长邬建安在活动上揭晓由各界人士一笔笔绘出并拼组成的艺术作品，表达了公众对无烟与健康的承诺和呼唤。