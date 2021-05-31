“‘大庆精神’和‘铁人精神’是大庆石油战线广大干部和职工历经艰辛困苦，用汗水甚至生命，在开发建设大庆油田的实践中培育并形成的……今天将老一辈大庆石油人称为‘老会战’，这一称谓含着历史、含着亲切、更含着敬重。”在伊利集团庆祝建党百年系列活动大庆站中，大庆油田机关离退休职工管理中心第四党支部书记张振民如此说道。

5月30日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动的第四站在大庆市让胡路区旭园街道举行。中共大庆市委宣传部副部长王红宝、大庆市让胡路区旭园街道党工委书记褚艳楠、大庆市让胡路区旭园街道办事处主任乌玲、大庆市让胡路区旭园街道党工委副书记冉军、大庆油田机关离退休职工管理中心第四党支部书记张振民、伊利集团总裁助理雒彦等嘉宾参加了本次活动。

伊利集团总裁助理雒彦在致辞中表示，在大庆市举办“盛世初心 朝气向前”系列的第四站活动，站在这里追寻“大庆精神”“铁人精神”的历史渊源，重温大庆会战的光荣历史，是为了更好地弘扬革命精神、传承使命荣光，并激发每一位党员干部争做新时代“铁人”的内生动力。同时，雒彦还分享了伊利集团在以党建引领企业发展方面的探索。“在多年的实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。伊利集团始终坚持为消费者提供健康、营养的优质产品，为基层注入健康活力。”雒彦讲到，伊利集团不仅希望为消费者带来营养与健康，还将借助此次系列活动，推动集团基层党组织与各地的社区党组织共建互助，进一步强化党建引领，坚定理想信念。

伊利集团总裁助理雒彦致辞

“大庆的创业史是共和国工业的发展史，‘大庆精神’‘铁人精神’是激励大庆人前进的不竭动力。”中共大庆市委宣传部副部长王红宝表示，当前大庆全市上下正在深入学习党的伟大历史，发扬大庆优良传统，传承创业基因，砥砺奋进之志，推动党史学习教育走实走深。党史中蕴含着智慧，党史中充满着力量。进入新时代，学习党史是为了知古今、明大义、续荣光。王红宝特别提到，唯有把学习党史作为“必修课”，在学习党史中砺初心、守信念、明方向，才能为“十四五”开好局、起好步，夯实思想根基，汇聚奋进力量。

“治国安邦，重在基层；基层建设，心在党建。”大庆市让胡路区旭园街道党工委书记褚艳楠表示，多年来，旭园街道基层党组织始终坚持“民有所呼、我有所为”的宗旨，充分发挥基层党组织的积极性、主动性，以“融”文化为主线，打造“融惠、融文、融智、融安、融心、融美”六大社区生活版块，打造“融乐旭园，幸福家园”。未来，街道将聚焦“共建共享”，发挥基层党组织引领作用，让更多方共同参与到社会治理“一核多元”的党建大格局，持续探索符合“两新”组织特点的党建工作模式，健全完善“党员双报到+社区党建”制度，持续增强城市党组融合力。

大庆市让胡路区旭园街道党工委书记褚艳楠

活动上，大庆油田机关离退休职工管理中心第四党支部书记张振民以《新时代在呼唤》为主题展开演讲。张振民表示，从1960年至今，共诞生了三代大庆石油人，他们顾全大局、不计名利、精诚报国、将青春和热血抛洒在大庆油田这片土地上，为建立我国现代化石油工业体系做出了重大贡献。“他们实践着‘我为祖国献石油’的深刻主题，丰富着大庆精神、铁人精神、大庆会战优良传统的伟大魂魄，更生动诠释着大庆石油人艰苦创业、顽强拼搏的辉煌创业史。”随后，在张振民的带领下，部分与会嘉宾与现场党员代表共同宣读了入党誓词。那铿锵有力的誓言，震撼着现场的每个人。作为第一代大庆石油人，张振民在现场采访中回忆了当年参加大庆油田石油大会战的难忘岁月，并分享了自己对“铁人精神”的理解。

大庆油田机关离退休职工管理中心第四党支部书记张振民演讲

重温入党誓词，终身践行；时时仰望党旗，烙在心间。在本次“同心向党、共绣党旗”环节，褚艳楠、乌玲、张振民、雒彦上台共同绣制党旗。据主办方介绍，“同心向党、共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在活动各站的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入伊利集团总部博物馆永久保留。

参会嘉宾现场绣制党旗

在活动上，大庆市让胡路区旭园街道党工委和内蒙古伊利大庆分公司党支部签署了党建共建协议。未来，双方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。

党建共建协议签署

此外，“红色之声”合唱团和旭园街道舞蹈团在活动现场进行歌舞表演，回顾党史、歌颂党恩，现场掌声不断；同时，老年健康管理领域的专家夏文杰以《老年人健康管理知识》为题，在现场进行科普讲座。活动最后，与会嘉宾一同参观了铁人王进喜博物馆。

与会嘉宾参观铁人王进喜博物馆

以铁人王进喜为代表的英雄石油工人所表现出来的“铁人精神”，如今激励一代又一代中华民族优秀儿女不畏艰难、勇往直前。据活动主办方介绍，未来活动还将陆续走进武汉、呼和浩特等地，并邀请多位行业楷模人物，重走建党以来“开天辟地、改天换地、翻天覆地、惊天动地”的百年征程路，传承“红色基因”、重温“红色记忆”。

(责编：李源、董童)