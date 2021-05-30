广州多家医院组织队伍支援大规模核酸检测

新华社广州5月30日电（记者徐弘毅）“我们一定不辱使命，出色完成任务。”30日上午8点，广东省中医院50名护理人员乘坐大巴出发，前往广州越秀区黄花岗街支援核酸检测采样工作。这是该医院继日前支援荔湾区全员核酸检测工作后，再度派出队伍前往基层社区支援。

当日，广州市越秀区、海珠区启动全员核酸检测工作。广东省人民医院、中山大学附属第一医院、广东省中医院、广州医科大学附属第二医院等多家医院迅速抽调人员前往越秀区、海珠区相关社区核酸检测点支援。

5月21日以来，广东省部分地市发生新冠肺炎本土疫情。为落实“四早”措施，及时有效控制疫情，充分发挥核酸检测“排雷”“防线”作用，广东省卫生健康委组派多支大规模核酸检测采样支援队赴广州市荔湾区、越秀区和佛山市开展工作。

广州市荔湾区发现多例本土新冠病毒感染者后，于26日至27日开展全员核酸检测工作。广东省卫生健康委迅速部署，启动应急预案，于27日中午，从广东省第二人民医院、广东省妇幼保健院等8家医院抽调近700名采样人员，支援广州市荔湾区白鹤洞街、海龙街、茶滘街、花地街、石围塘街、冲口街等6个街道，开展核酸采样工作。

佛山市出现本土疫情后，28日下午，广东省支援佛山市大规模核酸检测采样队集结完毕，奔赴佛山市祖庙街道和南庄镇，开展全员核酸采样工作。这支队伍由广东省人民医院、中山大学附属第一医院等7家单位共500人组成，其中多人具有支援湖北等地抗疫经验。

在佛山，中山大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院分别派出“移动方舱实验室”投入检测工作。据中山大学附属第一医院介绍，该医院派出的移动实验室采用集装箱制作，安装快，机动性强。实验室内配置全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪等最新型设备，8名检测人员轮班入舱进行新冠病毒核酸检测，实现就地取样，就地检测，最快可在40分钟内完成核酸检测，每天单管检测量达3000支。

“‘国有召、召必到、战必胜’是医护人员的责任，在党和人民需要的时刻，对医护人员有召唤，我们第一时间快速响应，迎接这一场挑战。”广东省人民医院院长余学清说。