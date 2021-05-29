国家卫健委：5月28日新增新冠肺炎确诊病例16例 其中本土病例2例

人民网北京5月29日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例14例（上海7例，四川2例，陕西2例，浙江1例，福建1例，广东1例），本土病例2例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者331人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例293例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6033例，累计治愈出院病例5740例，无死亡病例。

截至5月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例318例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86107例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91061例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1023485人，尚在医学观察的密切接触者7822人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例，其中境外输入6例，本土8例（均在广东）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者403例（境外输入364例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例19202例。其中，香港特别行政区11836例（出院11570例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区7315例（出院1133例，死亡78例）。