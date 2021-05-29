关于广州新冠肺炎疫情，你关心的问题答案都在这里

27日和28日，广州连续两天举行新闻发布会，通报广州应对本土传播新冠肺炎疫情的最新情况。针对各界关注的疫情进展和特点、高考和上课安排、搭乘公共交通是否安全和疫苗接种秩序等问题，广州市各相关部门做出了回应。

广州最新疫情变化如何？

在28日举行的广州市政府新闻发布会上，广州市卫生健康委员会副主任陈斌通报，广州当日新增报告5例本地无症状感染者。自5月21日以来，截至5月28日14时，广州市累计报告确诊病例4例，无症状感染者10例。

陈斌表示，目前广州市、区疾控中心已联合公安部门开展“三同时”联合流行病学调查，甄别密切接触者等相关人员，判定重点场所和重点人群，已对涉疫的重点场所实行封闭管理并进行终末消毒。

据介绍，从26日晚开始，广州市已在荔湾全区和其他区重点区域开展大规模核酸检测，共开设2293个大规模采样点。截至28日14时，全市共采样1,169,698人，其中859,757份结果为阴性，其余结果待出。

广州市疾控中心副主任张周斌27日表示，此次疫情主要为在共同居住、共同就餐、共同托管等相对密闭的场合受到感染后造成的传播，感染者之间有明确的传播链条。

同时，病毒传播速度快，传播力强。“传播速度快，是此次疫情和以往疫情最大的不同；传播力强体现在病毒可以通过吃一顿饭，短暂的非直接接触传播。”张周斌说。

此前，广州市荔湾区已通报，经专家组综合评估，初步判断本轮疫情首个确诊的病例郭某为境外输入关联病例，其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株。针对各界关心的病毒溯源问题，当地疫情防控部门正在加速调查中，以尽快查明传染源和传播途径，从而有效阻断疫情蔓延。

高考是否会受影响？

广州市教育局副局长陈敏生28日通报，今年广州共有54900人参加高考，目前已经完善高考防疫工作方案和应急预案。

陈敏生表示，广州将严密做好考试组织实施准备。考前将联合卫生健康、市场监管等部门开展卫生防疫专项检查，重点加强对考点食堂、周边餐饮业的食品安全和环境治理。对于考点考务办公室、考场、考生集中食宿场所等，在卫生健康部门指导下，指定专人负责进行环境卫生整治、消毒、通风等处理，对空调通风系统、物体表面进行预防性消毒处理。

陈敏生说，考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状者，经卫生专业人员评估后，具备条件的，由专人引导，前往备用隔离考场；对疑似病例考生和处于隔离观察期的考生，经专业评估具备考试条件的，将安排在备用隔离考点考试；对于确诊病例考生，将根据实际情况，安排在相应的医院考试。

据陈敏生介绍，截至28日，广州此次疫情通报的确诊病例和无症状感染者共涉及三所学校，包括广州市轻工高级技工学校、荔湾区培真小学、新晖学校。目前，这三所学校已全校临时停课。

陈敏生说，广州已暂停所有校园聚集性活动，荔湾区属地学校暂停跨班活动，涉疫学校实施临时停课措施。其中，除三所涉疫学校全校临时停课外，荔湾区三元坊小学、逸彩四中、真光实验中学、东沙博雅学校和海珠区广州市第三十三中学密切接触者所在班级均已临时停课。

“所有临时停课的学校和班级及时启动线上教学预案，确保‘停课不停学、停课不停教’。”陈敏生说。

搭乘公共交通安全吗？

广州市交通运输局副局长沈颖表示，自新冠肺炎疫情发生以来，市交通运输部门严格落实规范佩戴口罩、乘客测温、车辆和站场消毒等疫情防控措施，迅速筑起公共行业疫情防控的坚固防线。

地铁方面，每日安排2800余名保洁人员深入做好消毒工作，加强通风，确保地铁环境卫生；疫情发生以来，地铁全线网750个测温检查点已累计对进站乘客18.3亿人次进行防疫检查。

公交方面，严格落实公交车辆每周转班次的防控措施，在空间相对密闭或人员容易聚集的公交站场入口处，做好乘客体温检测、规范佩戴口罩的监督和劝导工作。

出租车方面，组织巡游车、网约车通过集中消毒服务点、充(换)电站场和车辆保养场地进行免费消毒，对于载客起止点一端在中风险地区的车辆，要求每趟次运载任务结束后要立即进行消毒。

此外，广州高效组织公共交通从业人员做好疫苗接种工作。截至目前，公共交通行业已有近16万驾驶员、站务员等一线人员接种疫苗，接种率97.7%，其中地铁、公交一线人员接种率达100%。

疫苗供应是否充分？

近期因为受到疫情的影响，广州市民的疫苗接种意愿空前高涨，预约人数激增。

截至5月27日12时，广州共开设428个接种点约2000个标准接种单元，形成点-面结合、固定-流动互补的全覆盖预防接种网格；全市累计接种疫苗867万人、1148万剂次，目标人群接种率为64%，其中299万人已经完成全程接种。

广州市卫生健康委员会副主任陈斌表示，有关方面正尽力优化接种的流程和条件，减少给市民带来的不便，让市民能够更快、更及时接种上疫苗。（马晓澄、徐弘毅）