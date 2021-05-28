金砖国家疫苗研发中国中心在京成立

新华社北京5月28日电（盖博铭 王奕涵）记者28日在2021年北京科技周上获悉，北京科兴中维生物技术有限公司正式成立金砖国家疫苗研发中国中心。该中心将通过线上线下相结合的方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。

数据显示，科兴中维已向中国及全球近40个国家和地区供应新冠疫苗克尔来福5.4亿剂，占全球供应总量约1/4，全球接种克尔来福近4亿剂，有效助力全球疫情防控。

下一步，该中心将联合金砖国家及更多国家，与各国高校、科研机构、卫生疾控机构和产业界合作，监测疾病流行变化与病毒变异、推动疫苗研究与产业化、探讨疫苗应用策略等，资助相关机构开展新冠疫苗的研究，面向全球优秀科学家发出邀请加入研究团队。

北京市科学技术委员会主任许强表示，北京市科委、中关村管委会将继续强化疫苗产业技术创新和生产体系建设，引进跨国公司及新兴领域企业在京设立总部或研发中心，引进国际中介服务机构及国际检测认证机构，吸引全球科学家和研究机构来京开展创新合作。