党史学习教育“我为群众办实事”公立医院党建工作创新案例征集活动启事

公立医院是我国医疗卫生服务体系的主体，是守护人民群众生命健康的主阵地，也是党联系人民、服务群众的重要“窗口”。为推动公立医院把党史学习教育与医院实际工作有效结合，不断提升医院党建工作水平、提高群众满意度，在国家卫生健康委全国医院党建工作指导委员会办公室指导支持下，人民网·人民健康面向全国各级公立医院，开展“党史学习教育‘我为群众办实事’公立医院党建工作创新案例征集活动”，旨在通过挖掘宣传公立医院开展“我为群众办实事”实践活动的创新做法、典型经验和实际成效，发挥先进典型的示范引领作用，以党史学习教育新进展新成效迎接建党一百周年。

具体事项如下：

一、征集主题

各级公立医院在党史学习教育中，聚焦群众看病就医的“急难愁盼”问题，开展“我为群众办实事”实践活动的创新做法、典型经验和实际成效。

二、征集时间：

即日起至2021年8月31日

三、报送方式

参加征集活动的公立医院填写创新案例推荐表，通过医院自荐或者各省（区、市）卫生健康委医院党建工作指导委员会办公室集中推荐的方式，将推荐材料发送至邮箱：yydj@people.cn。邮件主题请标明“（某某单位）党建工作创新案例”， 有关图片、媒体报道复印件等附录材料可同时发送。

点击下载案例征集活动申报表电子版

联系人：权娟 杨媚

联系电话：010-65367969

四、展示与成果运用

（一）主办方将在“全国公立医院党建云”平台开设 “我为群众办实事”专区，进行案例的展示与推广。

（二）主办方将组织卫生健康行政部门有关负责人、党建专家学者、媒体代表等对报送案例进行评议，推选出党史学习教育“我为群众办实事”公立医院党建工作创新案例100例。

（三）主办方将在国家卫生健康委全国医院党建指导委员会办公室指导支持下，举办“党史学习教育‘我为群众办实事’——全国医院党建工作经验交流会” 及区域交流会。