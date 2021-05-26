“我看到了日出东方、霞光万道，我听到了开国大典的礼炮声声，我听到了响彻世界的庄严宣告……我矗立在天安门广场，我是一座纪念碑，我是一个从此站起来的民族！”在伊利集团庆祝建党百年系列活动北京站中，来自中国传媒大学的李雨桐、赵悦彤两位同学在活动现场朗诵《百年交响》，以诗歌的魅力展现建党百年的恢弘与气魄，引来掌声阵阵。

5月25日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动的第三站在位于北京的中国铁道博物馆举行。李大钊先烈嫡孙、原水利部水利信息中心主任工程师李亚中，中国铁道博物馆党委书记、馆长李春冀，中国国际红色管理工作委员会会长简振新，昌平区回龙观街道回龙观新村党委委员、回龙观新村第二党支部书记崔健，人民网战略委员会委员、人民健康总经理万世成，伊利集团副总裁张轶鹏等嘉宾参加了本次活动。

“盛世初心 朝气向前”系列活动北京站现场

伊利集团副总裁张轶鹏在致辞中表示，此次，在北京举行“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动，希望以此弘扬革命精神、传承使命荣光，向党的百年华诞献礼。同时，张轶鹏还分享了伊利集团在以党建引领企业发展方面的探索。“在多年的实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。”张轶鹏表示，伊利集团在未来将继续发挥党建引领作用，弘扬工匠精神，坚定不移走高质量发展之路，将优质产品、健康理念传递给中国消费者。

伊利集团副总裁张轶鹏致辞

中国铁道博物馆党委书记、馆长李春冀介绍到，中国铁道博物馆是中国铁路对社会开放的国家级专业博物馆，共有正阳门展馆、东郊展馆、詹天佑纪念馆三个展馆。其中在东郊展馆，珍藏着“镇馆之宝”0号机车，以及在国人心中极具分量的“毛泽东号”机车。他特别提到，“毛泽东号”机车不仅是我们党领导人民进行伟大社会革命、领导全党进行伟大自我革命的记忆载体，也是讲好铁路红色故事、赓续红色基因的重要历史文物。“同时，中国铁道博物馆也是进行爱国主义宣传教育和科学普及教育的基地，在这里不仅能聆听红色故事，见证中国发展变迁，更能感受到中国速度。”李春冀表示，中国铁路经历了百年沧桑巨变，实现了从“落后者”到“领跑者”的华丽转身。

“36天后，我们将以喜悦的心情迎来中国共产党的百年华诞。一百年来，中国共产党带领中国人民经过浴血奋战、不懈努力，走向了独立自主，实现了繁荣富强。”中国国际红色管理工作委员会会长简振新认为，红色基因是中国共产党的精神内核和遗传密码，而红色管理则是我们传承红色基因的重要抓手，也是当代中国最成功的本土管理。他表示，红色管理形成于党的历史进程中，因而唯有深入学习党史，才能深刻领悟红色管理的精髓。

中国国际红色管理工作委员会会长简振新致辞

活动上，李大钊先烈嫡孙、原水利部水利信息中心主任工程师李亚中以《中国共产主义运动的先驱、播火者——李大钊》为主题展开演讲。李亚中结合中国共产党主要创始人之一李大钊烈士的革命事迹，从“求索”与“播火”两个方面进行分享。“李大钊以科学的态度、开阔的视野，在历经艰难求索后，找到了正确的道路，成为马克思主义在中国的最早传播者。”同时，李大钊通过写文章、办刊物、讲演、讲课等形式，热情讴歌十月革命和马克思主义。在李大钊等人的大力倡导之下，马克思主义在中国开始得到了广泛传播，并为中国共产党培育了一代精英和革命领袖。

李大钊先烈嫡孙、原水利部水利信息中心主任工程师李亚中演讲

随后，在简振新的带领下，部分与会嘉宾与现场党员代表共同宣读了入党誓词。始终铭记入党誓言，重温当年的决心和信念，对每一位党员而言是一种鞭策和激励。简振新表示，从管理学角度看，中国共产党领导中国人民进行革命和建设、改革和发展的历史，是蕴含着丰富管理哲理和经验的宝贵案例，红色管理是对中国共产党历史的另一种新总结。

重温入党誓词，终身践行；时时仰望党旗，烙在心间。在本次“同心向党、共绣党旗”环节，部分与会嘉宾上台共同绣制党旗。据主办方介绍，“同心向党、共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在活动各站的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入伊利集团总部博物馆永久保留。此次绣制的党旗是标准6号旗，完成共计约需36500针，象征建党100周年以来约36500天的光荣岁月。

参会嘉宾现场绣制党旗

昌平区回龙观街道回龙观新村党支部和内蒙古伊利北京分公司党支部在活动上签署了党建共建协议。未来，双方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。活动最后，与会嘉宾一同参观了中国铁道博物馆。

党建共建协议签署

“盛世初心 朝气向前”系列活动在结束本次北京站后，下一站将在大庆举办。据活动主办方介绍，自本站起，该系列活动便进入庆祝建党百年历程的第二阶段——社会主义革命和建设时期。在这段“改天换地”的岁月中，中国共产党完成了兴国大业，而北京、大庆都是在这一阶段具有代表性的城市。未来，活动还将陆续走进海南岛、武汉等地，并邀请多位行业楷模人物，重走建党以来“开天辟地、改天换地、翻天覆地、惊天动地”的百年征程路，传承“红色基因”、重温“红色记忆”。

(责编：李源、董童)