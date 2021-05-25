愿迅速安排让广大台胞有大陆疫苗可用

本报北京5月24日电 （记者汪灵犀）国台办发言人朱凤莲24日应询表示，面对岛内日趋严峻的疫情和广大台胞不断承受的防疫压力，岛内一些团体和人士不断呼吁采购大陆疫苗，我们的态度非常明确，愿意迅速作出安排，让广大台湾同胞尽快有大陆疫苗可用。如果有需要，我们也愿意积极考虑向台湾派出疫情防控专家，与台湾医疗卫生人士分享抗疫经验，提供防疫咨询。

有记者问，台湾近日疫情日趋严重，缺少疫苗等问题引发民众关注。岛内一些人士此前曾多次主张从大陆获取新冠疫苗。国台办发言人5月17日曾表示，“愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情”。请问大陆方面能够提供哪些具体的帮助？朱凤莲在答问时作上述表示。

朱凤莲说，生命至上，抗疫优先。我们对当前台湾疫情肆虐，危及广大台湾同胞生命健康安全十分忧虑，感同身受。我们多次讲过，愿意尽最大努力协助广大台湾同胞加强疫情防控，尽快战胜疫情。

她还指出，病毒无情、人间有爱。在台湾疫情日趋严峻的当下，必须以广大台湾同胞的生命安全和健康福祉为上，尽最大努力让广大台湾同胞尽快渡过难关，恢复正常生活。民进党当局利用政治操弄转移视线是对广大台湾同胞极不负责任的做法。民进党当局要立即停止各种对大陆协助广大台湾同胞抗疫进行的污蔑抹黑，采取切实行动去除人为障碍，让广大台湾同胞的生命健康、利益福祉尽早得到应有的保障。