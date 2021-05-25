共同守护人类健康美好未来（望海楼）

日前，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。习近平指出，这场疫情再次昭示我们，人类荣辱与共、命运相连。面对传染病大流行，我们要秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。

一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。面对疫情大考，中国交出一份出色的答卷。有效阻断病毒传播链条，构筑起同心战疫的坚固防线，“中国答卷”彰显的是中医药的独特优势和价值，展现的是中国智慧、中国方案、中国力量。以此次抗击疫情为契机，将中医药打造成为亮丽的“中国名片”，加强传统医药领域的合作，中医药将成为建设人类卫生健康共同体不可或缺的力量。

抗击疫情是一场总体战，中国成为全球抗疫的“优等生”，一个重要原因是推动了传统中医药和现代科学相结合、相促进，推动中西医药相互补充、协调发展。在这次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程深度参与，与西医药一起形成了中国特色的八版诊疗方案，成功推出“三药三方”等一批有效中医药治疗方案，疗效得到实践检验。中医药成为阻断社区疫情蔓延的“防火墙”，防止转症患者转重的“桥头堡”，降低重型、危重型患者死亡率的“利器”。

中国自西汉以来的2000多年，发生过300多次疫病流行。面对新发传染病，在与疫魔的较量中，中华民族一次次转危为安，靠的是中医药。中医药为何总能有“方”有“药”？原因在于，中医运用的是整体性、调和性思维。以清肺排毒汤为例，立足“排毒”而非“杀毒”，通过清热、化湿、解毒的方法，改变病毒生存的环境，抑制病毒在体内生长，提高人体的免疫力，从而达到“正气存内，邪不可干”的目的。

我们是同一片大海的海浪。中医药要走向世界，为全球抗疫贡献“中国力量”。中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。传统中医药亟须打开神秘的“黑匣子”，用国际通用的语言讲清楚、说明白，建立起全球通用的“金标准”。当前，广大中医药工作者要增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章，为构建人类卫生健康共同体贡献“中国力量”，共同守护人类健康美好未来！

（作者为本报评论员）