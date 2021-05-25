一起跑出广州疫苗接种的“加速度”

据广州市卫生健康委员会消息，截至23日12时，广州市新冠病毒疫苗的累计接种量已突破1000万剂次，23日单日接种量超过50万剂次，再创新高。

好一个“再创新高”！

纵观人类与传染病的斗争史，在人群中建立免疫屏障至关重要，而其中最经济、最有效的方法正是接种疫苗。自今年3月份以来，广州已跑出疫苗接种的“加速度”：3月17日，突破100万接种剂次；4月2日，突破200万接种剂次；5月1日，突破500万接种剂次；5月16日，突破800万接种剂次……每完成100万剂次的时间不断缩短，这样的“加速度”很赞、很“燃”。

正如有人所言，疫情警示比任何倡导都有效。5月21日，广州新增1例本土确诊病例；23日下午，又新增1例无症状感染者。本土疫情再次给我们敲响了警钟：疫情尚未结束，决不能心存侥幸。只有尽早“应接尽接”，才能保护自身安全；只有加快疫苗接种，才能形成群体免疫屏障。从数据来看，经此一“疫”，公众的接种意愿显著提高。在线下，很多接种点排起了长龙；在网上，“快来打疫苗，点亮小红花”的呼声越来越高。5月21日，广州单日接种39万剂次，打破纪录；5月23日，又以超50万剂次再创新高。这样的劲头要保持下去，这样的“加速度”越快越好！

“越早越主动，越早越安全”，这是我国战“疫”一路走来的基本经验。当前，我国疫情防控形势依然严峻复杂，“外防输入、内防反弹”的压力一直不小。疫苗接种，这是头等大事，是与时间的赛跑，慢不得、拖不得，更误不得。数月以来，全国各地疫苗接种工作有条不紊，接种量节节攀升。但如专家所言，需要80%的人注射疫苗才能建立起群体免疫屏障。而广州人口多，接种压力大，责任更重。截至5月23日12时，全市累计接种疫苗745万人，这一数据与常住人口1867万人相比仍然不够多，距离形成免疫屏障仍有不小差距。正因此，近日广州一再强调加快推进疫苗接种，要求“用全民大规模接种的确定性来应对病毒传播的不确定性”。

如何加快？需要提升服务能力，加强保障工作，当然最关键的还是两个字——主动。诚如《人民日报》评论所言，接种疫苗，既是个人权利，也是公共义务；疫苗接种不是选择题而是必答题。确保应接尽接，这需要每一个符合接种条件者的自觉行动、主动配合。瞻前顾后不可取，心存侥幸要不得！

如果觉得这种呼吁太“生硬”，那不妨再看个小细节——前两天，一张照片网上疯传。在荔湾区锦龙社区核酸检测站，一名护士的白大褂被汗水完全浸湿，大家纷纷点赞这是广州“最美背影”。“医护人员辛苦了”“30多度的高温还要穿防护服，要注意防暑”“向防疫第一线所有的医护人员致敬”……点赞、致敬，在广州人的朋友圈里持续刷屏。要知道，最好的点赞就是行动，最好的致敬就是参与其中。疫情防控，需要全民行动。眼看他人在高温之下奔波劳苦，我们献出一“臂”之力、打个疫苗算什么？

应接尽接，应接快接！接种疫苗利己利人，利国利民，早一天接种，早一天获得保护，早一天安心。让我们一起，跑出广州疫苗接种的“加速度”！