最新！截至今年3月底全国医疗卫生机构数达102.6万个

人民网北京5月24日电 （记者孙红丽）据国家卫健委网站消息，国家卫健委今日发布的2021年3月底全国医疗卫生机构数显示，截至2021年3月底，全国医疗卫生机构数达102.6万个。与2020年3月底比较，全国医疗卫生机构增加17273个，其中：医院增加1170个，基层医疗卫生机构增加17572个，专业公共卫生机构减少1624个。

截至2021年3月底，医院3.6万个，其中：公立医院1.2万个，民营医院2.4万个。与2020年3月底比较，公立医院减少76个，民营医院增加1246个。

基层医疗卫生机构97.3万个，其中：社区卫生服务中心(站)3.5万个，乡镇卫生院3.6万个，村卫生室60.9万个，诊所(医务室)26.3万个。与2020年3月底比较，社区卫生服务中心(站)增加，乡镇卫生院减少，诊所增加，村卫生室减少。

专业公共卫生机构1.4万个，其中：疾病预防控制中心3387个，卫生监督所(中心)2936个。与2020年3月底比较，疾病预防控制中心减少13个，卫生监督所(中心)减少59个。

其他机构0.3万个。