北京市新增1例境外输入病例

北京市卫健委昨天发布通报：5月22日零时至24时，本市无新增本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

根据通报，该确诊病例为中国籍，5月8日从瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。5月21日，患者核酸检测结果为阳性，5月22日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。疾控部门已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

市疾控中心提醒市民，自觉增强防护意识，坚持非必须不出境，非必须不去中高风险地区旅行或出差；坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、“一米线”等良好卫生习惯；积极主动接种疫苗，按照社区或者单位安排自觉预约接种。（记者 孙乐琪）