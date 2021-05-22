携手共建人类卫生健康共同体

尊敬的德拉吉总理，

尊敬的冯德莱恩主席，

各位同事：

很高兴出席全球健康峰会。去年，二十国集团成功举行了应对新冠肺炎特别峰会和利雅得峰会，就推动全球团结抗疫、助力世界经济恢复达成许多重要共识。

一年多来，疫情起伏反复，病毒频繁变异，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会的首要任务。二十国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任，同时要总结正反两方面经验，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，着力提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平。下面，我想谈5点意见。

第一，坚持人民至上、生命至上。抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民。实践证明，要彻底战胜疫情，必须把人民生命安全和身体健康放在突出位置，以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事，尽最大努力做到不遗漏一个感染者、不放弃一个病患者，切实尊重每个人的生命价值和尊严。同时，要保证人民群众生活少受影响、社会秩序总体正常。

第二，坚持科学施策，统筹系统应对。面对这场新型传染性疾病，我们要坚持弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律。抗击疫情是一场总体战，要系统应对，统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。二十国集团成员要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，维护全球产业链供应链安全顺畅运转。要继续通过缓债、发展援助等方式支持发展中国家尤其是困难特别大的脆弱国家。

第三，坚持同舟共济，倡导团结合作。这场疫情再次昭示我们，人类荣辱与共、命运相连。面对传染病大流行，我们要秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。搞政治操弄丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。

第四，坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”。我在一年前提出，疫苗应该成为全球公共产品。当前，疫苗接种不平衡问题更加突出，我们要摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。疫苗研发和生产大国要负起责任，多提供一些疫苗给有急需的发展中国家，支持本国企业同有能力的国家开展联合研究、授权生产。多边金融机构应该为发展中国家采购疫苗提供包容性的融资支持。世界卫生组织要加速推进“新冠肺炎疫苗实施计划”。

第五，坚持标本兼治，完善治理体系。这次疫情是对全球卫生治理体系的一次集中检验。我们要加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，完善全球疾病预防控制体系，更好预防和应对今后的疫情。要坚持共商共建共享，充分听取发展中国家意见，更好反映发展中国家合理诉求。要提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、打击虚假信息能力、向发展中国家提供支持能力。

各位同事！

在这场史无前例的抗疫斗争中，中国得到很多国家支持和帮助，中国也开展了大规模的全球人道主义行动。去年5月，我在第七十三届世界卫生大会上宣布中国支持全球抗疫合作的5项举措，正在抓紧落实。在产能有限、自身需求巨大的情况下，中国履行承诺，向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗。中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助，为全球供应了2800多亿只口罩、34亿多件防护服、40多亿份检测试剂盒。中非建立了41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目已于去年年底正式开工。中国同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽也取得了重要进展。中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，总额超过13亿美元，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

为继续支持全球团结抗疫，我宣布：

——中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。

——中国已向全球供应3亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗。

——中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。

——中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

——中国倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。

各位同事！

古罗马哲人塞涅卡说过，我们是同一片大海的海浪。让我们携手并肩，坚定不移推进抗疫国际合作，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来！

（新华社北京5月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月22日 02 版）