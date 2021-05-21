辽宁营口一冷链食品装卸工确诊新冠

5月20日，工作人员在营口仙人岛瑞洋食品有限公司周边道路进行管控 供图/新华社

疫情

20日中午12点，安徽省六安市人民医院东院区。刚刚康复的新冠肺炎确诊患者杨某某戴着口罩，在医护人员的陪同下，走出隔离病区通道口，成为安徽此轮疫情的首位出院患者。

与此同时，无症状感染者贾某某解除医学隔离观察。

自5月13日发现首例确诊病例以来，六安市的疫情形势牵动人心。截至19日12时，六安市累计报告本地确诊病例5例和无症状感染者11例。

其他患者病情基本稳定

“我感觉挺好的。谢谢你们。”看着身边的医护人员，杨某某回想起在医院的这段时光，不禁感慨万千。

5月2日至7日，杨某某每日参加安徽省肥西县确诊病例李某某在六安市爱慕影楼所做的培训，9日晚，身体出现不适，并于13日作为密切接触者，转移至定点医院隔离，随后，被判定为确诊病例。

目前，杨某某的身体各项指标逐步恢复正常，无咳嗽、胸闷、咽痛等呼吸道不适症状，肺部CT检查病灶明显吸收好转，生命体征平稳，连续两次新型冠状病毒核酸检测阴性。

“经综合评估，患者符合出院标准，可以出院。”安徽省新冠肺炎救治专家组成员童佳兵说，下一步患者将进行接续康复服务，同时做好个人防护，增强营养，提高自身免疫力。

疫情发生后，六安市迅速启动应急响应，成立医疗救治专家团队，将患者全部集中在定点医院救治，按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治原则，集中优势医疗资源，采取“一人一方案、一人一团队”的方案，坚持中西医结合、多学科协同的方式，制定出个体化治疗方法，并根据患者病情变化及时调整完善。

“目前，六安市其他4名确诊患者和10名无症状感染者病情基本稳定，均在医院集中隔离治疗。”六安市人民医院感染科主任余龙说。

辽宁新增患者妻子曾与安徽患者一起培训

20日，辽宁省营口市卫健委通报称，19日营口市新增新冠肺炎确诊患者为一名从事冷链食品装卸工作的34岁男子王某，系新冠肺炎无症状感染者郭某月丈夫，平时与妻子和儿子同住。5月14日作为密切接触者进行集中隔离管控。5月19日经营口市疾控中心复核，核酸检测结果呈阳性。营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至省集中救治中心(大连)诊断治疗。经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型）。截至目前，营口市累计报告新冠肺炎确诊病例10例，5例无症状感染者。

此前的通报显示，王某的妻子郭某月系金色童年摄影基地员工，4月27日、28日与此前已在安徽省确诊的患者一起参加培训。

营口溯源进行中 “零号病例”尚未明确

针对有网友提出的此次疫情“零号病例”的情况，在营口市政府20日举办的新闻发布会上，营口市疾病预防控制中心相关负责人表示，据营口市疾病预防控制中心掌握的情况，目前流调溯源工作在国家和省级专家的指导下，通过大量的数据搜集、筛查和比对，正在紧张有序地进行。

根据目前专家组掌握的信息，“零号病例”尚未明确。该负责人表示，病例溯源是一项严肃、科学而艰巨的技术工作，通常需要专业机构花一定的时间来搜集、整理和分析各渠道信息。一旦有最终研判结果，营口市将第一时间发布。

文/本报记者 屈畅

统筹/池海波

【版权声明】本文著作权归北京青年报独家所有，授权深圳市腾讯计算机系统有限公司独家享有信息网络传播权，任何第三方未经授权，不得转载。

追踪

传播链条是否已经全部切断？

疫情防控这根弦松懈不得。5月13日以来，安徽、辽宁相继出现21例新冠肺炎本土确诊病例，两地中风险地区已超20个。当前，传播链条是否已经全部切断？一线哨点如何加强防控？记者对此进行了调查。

目前辽皖两省在对确诊病例展开流调的同时，展开全面核酸检测，封控重点地区，全力切断传播链条。

5月13日，安徽省通报此轮疫情首个确诊病例，随后发现部分病例有营口市鲅鱼圈区旅居史。同日，营口市迅速开展摸排，随后发现多例新增本土确诊病例。疫情传播在沈阳出现了不同的链条。沈阳市出现了与安徽病例无接触史的新病例，但从行程轨迹看，沈阳多个零星病例都曾于“五一”期间前往鲅鱼圈区。

位于海滨的营口市鲅鱼圈区是辽宁省内著名的旅游目的地。数据显示，“五一”期间仅沈阳就有10余万人前往这里旅游度假。鲅鱼圈区在“五一”期间接待了全国各地近80万游客。传播链条会继续扩大吗？

面对严峻的流调形势，从目前两省的核酸检测结果看，除报告的确诊病例和无症状感染者外，结果均为阴性，防疫形势总体趋好。但辽宁营口“零号病例”尚未明确，病例和疫情溯源又是一项严肃、科学而艰巨的技术工作，当地一线医学专家、基层防控人员对潜在感染链条仍然绷紧神经。

未严格落实预检分诊制度、公共场所测温“虚晃一枪”、购买退热类药品未进行实名登记……个别环节的麻痹大意，成为此次疫情防控的薄弱点。

记者在辽皖采访时看到，目前两省核酸检测、医疗机构管理力度不断加大，同时各地对重点区域也进行了管理和封控，全力筑牢防线堵住漏洞。

首诊负责制、强化发热患者管理在安徽省也得到更严格执行。5月18日下午，记者随机来到安徽省六安市金安区三里桥街道社区卫生服务中心看到，这里关于疫情防控的宣传内容醒目，居民就诊前必须要经过测量体温等筛查程序。该中心主任储成阳告诉记者，体温异常人员要在单独的发热留观室进行留观。“遇到此类患者，我们会第一时间跟医院的发热门诊联系转运。”

目前辽宁、安徽持续加强对风险地区管控，确保疫情风险不外溢。“截至18日，营口市共集中隔离1788人；在第一时间对鲅鱼圈区实行交通管控，严防本地疫情向外扩散，对9个中风险地区和7个重点场所实施封闭管控。同时，我们成立了信息横传专班，确保有关人员协查、排查工作及时开展。”营口市副市长张显斌说。据新华社