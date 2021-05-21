台湾19日新增267例本土病例

新华社台北5月19日电 （记者吴济海、姜婷婷）台湾19日新增275例新冠肺炎确诊病例，包括267例本土及8例境外输入。这是台湾连续第五天新增逾百例本土病例。台湾地区流行疫情指挥中心当天宣布，自即日起至5月28日止提升全台疫情警戒至第三级。

当天新增的267例本土个案为127例男性、140例女性，年龄介于未满5岁至80多岁，发病日/采检日介于4月30日至5月18日，居住县市分别为新北市129例、台北市70例、彰化县28例，桃园市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜兰县3例、台南市及新竹市各2例；新增县市为台南市。其中不明感染源49例、疫调中27例。相关疫情调查持续进行中。新增的8例境外输入个案，分别自印度、菲律宾、日本入境。

台湾地区已有逾半县市出现新冠肺炎确诊病例。

指挥中心宣布，因应台湾本土疫情持续严峻，自即日起至5月28日提升全台疫情警戒至第三级。

疫情严重的台北市、新北市已于5月15日升至第三级疫情警戒。第三级警戒防疫措施包括：外出时全程佩戴口罩；停止室内5人以上、室外10人以上的家庭聚会和社交聚会；营业场所及洽公机关（构）应落实人流管制，戴口罩、保持社交距离；关闭休闲娱乐场、观展观赛场所，以及社区大学、乐龄学习中心等教育学习场域；餐饮场所应遵守实名联系制、社交距离、隔板等防疫措施，无法落实则采外带；避免不必要移动、活动或集会等。

本土疫情急速升温，近几日台湾不少县市传出医疗量能不足，防疫专家和舆论呼吁当局应通过建立方舱医院等多种方式提高医疗量能，确保民众筛检并得到及时医治。对此，指挥中心19日称，医疗量能充足，民众不必担心。

指挥中心表示，将在热点区域增加筛检站，县市政府须于第一时间（确诊后6小时内，深夜时间除外）将确诊患者依症状分级，送至集中检疫所或医疗院所。指挥中心同时称，筛检不是没状况都要去检验看看，这样不但浪费资源，而且没有状况的人到热点区域反而增加染疫风险。为了让相对高风险者不至于在多人采检情境下延迟采检，要求各采检站要设置“绿色通道”给有需要、有症状、有高接触史者，可以实时采检。

指挥中心统计，截至目前台湾地区累计279650例新冠肺炎相关通报（含253155例排除），其中2533例确诊。确诊个案中14例死亡、1133例解除隔离、1386例隔离中。