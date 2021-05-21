全国新冠疫苗接种近四点五亿剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京5月20日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制20日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近期安徽和辽宁出现的聚集性疫情再次提醒：防控之弦必须时刻紧绷，防控措施必须落实落细。要切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，压实属地、部门、单位、个人四方责任，将流调溯源、隔离管理、核酸筛查、医疗救治等方面的要求落实到位。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，安徽和辽宁发生疫情后，国家卫健委和国家疾控局紧急调派2支疫情应对常备工作组，赶赴当地指导防控工作，目前各项工作正在有力有序开展。

“我国出现的聚集性疫情的病毒溯源工作正在进行。前一段时间，我国没有本土传播病例，说明病毒来自境外。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，从病毒的基因序列来看，安徽、辽宁的病例完全相同，在同一个传播链上。从安徽和辽宁两轮筛查结果看，这次聚集性疫情的规模不会很大。

截至5月19日，全国累计报告接种新冠疫苗44951.1万剂次，其中最近8天接种超过1亿剂次。“初步研究结果显示，我国现有的新冠疫苗可以应对印度变异株。”中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣说，未来，病毒可能还会不断变异，如果出现现有疫苗应付不了的变异株，我国也能快速生产出新的灭活疫苗。只要在疫苗生产线的投料端加入新变异株的病毒，利用原有生产工艺，产品端出来的就是针对变异病毒的新疫苗。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 02 版）