北京中医药循证医学中心成立

北京中医药循证医学中心日前在北京中医医院揭牌成立，北京中医医院院长刘清泉出任循证医学中心主任，中心将借助专家优势为中医药的有效性和安全性提供依据。

中医药虽然逐渐受到世界认可，但“走出去”仍面临临床有效性和安全性的证据欠缺等障碍。自1999年以来，一些中医界人士开始将循证医学理念和方法引入中医药研究，目前中医药与循证医学的结合已走过二十年历程，在开发中西医结合优势病种，优化中医服务模式、人才管理模式，建设医养结合模式等方面取得了一定的成果。

北京中医药循证医学中心成立后，将集中优势学术资源，积极建设专家委员会，整合学术界力量，召开循证医学学术年会以及方法学培训班，助力中医药“走出去”。同时，提高北京市中医药临床研究质量，培养北京市中医药循证医学人才队伍，推动中药新药转化效果，加速中医药特色诊疗服务下沉社区。（记者 杨绪军 通讯员 杜宇）