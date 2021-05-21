拦住电瓶车进楼还得“治本”

成都一小区电瓶车在电梯内爆燃的新闻持续引发关注。北京消防部门提醒广大市民发现情况及时举报。据统计，5月11日至17日，12345收到市民相关投诉3000余件。而这几天，本市又发生了两起电瓶车火灾，且造成一人不幸死亡。

电瓶车进楼是个老问题，在一些城市，由此导致的火灾已占到总数的三分之一。就北京来说，去年上半年共发生此类事故91起，导致4人丧生。“推电瓶车上楼，相当于埋下一颗不定时炸弹”，网友的评论绝非危言耸听。但现实尴尬又显而易见：每当悲剧发生，大家都心有余悸；可一旦事情降温，监管稍一放松，又一切照旧。

在安全问题上，确保万无一失，才能避免一失万无。道理大家都懂，为何抛诸脑后？里头有侥幸心理作祟，也确实存在客观原因。目前很多小区基础配套滞后，或是车棚不具备充电能力，或是充电车位供不应求，种种梗阻在无形之中导致人们“明知故犯”。充电难的根本矛盾未解，本应负起监督责任的物业，也常以“多一事不如少一事”的心态敷衍了之。

挡住电瓶车上楼，必须严管重罚，但治本还得靠完善公共服务。规划了车棚、配备了充电设施的小区，应当做好设备维护和用户监督。而对于那些先天条件有限的老旧小区来说，补上这块短板并不容易。从资金来源到场地腾挪，都存在掣肘。但安全关天，再难也得解决。比如，有关部门可否“特事特办”，抽出专门公共资金？一个小区的空间有限，能否联合附近小区“挤”出一个充电站？办法总比困难多，不能再为“慢半拍”付出生命的代价和重大财产损失。

从本质上看，电瓶车的充电难题是城市硬件更新落后于民生诉求的一例。社会发展日新月异，超出了此前预想的迭代速度，不少社区、单位的供地和配套还是“历史限定”。另一边，各类民生诉求叠加。有人要求出行便利，有人主张环境安全，每种声音都有合理性，但交织在一起就可能彼此矛盾，解决起来又面临各种现实条件限制。放眼北京城市治理，停车位紧缺、老楼待装电梯、社区养老驿站不足等等，都是类似的“烫手山芋”。这也提醒有关部门既要加紧解决突出问题，也要举一反三、未雨绸缪，对于城市发展中一些未成气候的“苗头”问题见事早、行动早，为将来的治理争取主动权。

城市治理只有进行时，没有完成时。破题的过程，也是拓展“精治”内涵与外延的过程，不断提升治理能力和水平，广大市民才能生活得更加安全舒心。