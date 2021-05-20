北京市常住人口2189.3万人

昨天，市人民政府新闻办公室举行新闻发布会，市统计局、市第七次全国人口普查领导小组及办公室相关负责人介绍主要数据结果。普查结果显示，2020年11月1日零时，全市常住人口为2189.3万人，与2010年第六次全国人口普查数据相比，十年增加228.1万人，年平均增长1.1%，比2000年到2010年的年平均增长率3.8%下降2.7个百分点。本市常住人口增长有所放缓。

人口发展呈现六大特点

人口是经济社会均衡发展的基础性、全局性、关键性要素，人口普查主要数据反映了本市人口的基本情况和发展变化。

市第七次全国人口普查领导小组副组长、市统计局局长孟景伟介绍，总体来看，十年间本市人口发展呈现六大特点，包括常住人口增长有所放缓、人口受教育水平不断提高、人口性别比更趋均衡、人口老龄化程度逐步加深、家庭户规模持续缩小、区域布局更加优化等。

本市人口分布由单中心集聚向多中心的城市发展新格局转变。普查结果显示，十年间，中心城区常住人口均有所减少，合计减少72.8万人，年均下降0.6%，占全市常住人口的比重由2010年的59.7%下降到2020年的50.2%，下降了9.5个百分点。

除了中心城区六个区之外，其他十个区常住人口均有不同程度增加，合计增加300.9万人，年均增长3.3%，占全市常住人口的比重由2010年的40.3%上升至2020年的49.8%。其中，通州区、顺义区、大兴区十年间人口增长最快，年均增速在3.5%以上。

从家庭结构看，家庭户规模持续缩小。普查结果显示，本市家庭户平均户规模2.31人，与2010年的2.45人相比，家庭户规模逐渐缩小。孟景伟表示，家庭户规模小型化，反映出家庭代际关系逐渐向以夫妻二人为核心的小型、简单家庭模式转变，也折射出经济社会发展中人们婚育观念、家庭抚养模式等一系列的变化。

普查结果显示，全市常住人口中，男性人口占51.1%，女性人口占48.9%。“性别比为104.7，也就是说每100个女性对应将近105个男性，与2010年的106.8相比，略有降低，性别结构进一步均衡。”孟景伟介绍。

老龄化有挑战也有机遇

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后我国较长时期的基本国情。第七次全国人口普查数据显示，全市常住人口中，60岁及以上人口占比达到19.6%，其中65岁及以上人口占比达到13.3%。本市人口老龄化程度进一步加深。

从老年人口规模看，2020年，全市60岁及以上常住人口达到了429.9万人，比2010年增加了183.9万人，年均增长5.7%。不过，从老年人口的年龄构成上看，本市老年人口以60至69岁低龄老年人口为主，2020年为258.1万人，占60岁及以上老年人口的60%，与2010年相比，占比提高了8.5个百分点。

同时，也应注意到，老年人口质量不断提高。全市60岁及以上老年人口中，拥有大学专科及以上文化程度的有88.7万人，占60岁及以上老年人口的比重为20.6%，与2010年相比，比重提高了1.8个百分点。

“人口老龄化呈现出的这些特点，对北京来说，既有挑战也有机遇。”孟景伟分析，从挑战看，人口老龄化程度的加深将增加家庭养老负担和基本公共服务供给压力。从机遇看，人口老龄化促进了老年产业的发展，老年产品和服务的供给也将进一步扩大。

北京经济持续健康发展，为积极应对人口老龄化奠定了坚实的物质基础。同时，科技创新、现代信息技术的发展也为应对人口老龄化提供了更加有力的支撑。

高学历人口快速增长

市第七次全国人口普查领导小组办公室主任、市统计局副局长庞江倩介绍，普查数据显示，全市15岁及以上常住人口的平均受教育年限为12.6年，在全国居于首位，高于全国平均水平2.7年，与2010年相比，十年间提高了0.9年。其中，16至59岁劳动年龄人口的平均受教育年限提升幅度更大，提高了1.1年。

高学历人口增长明显。2020年，全市15岁及以上常住人口中，近一半的人口具有大专及以上文化程度，达到919.1万人，占15岁及以上常住人口的比重为47.6%，与2010年相比，总量增加301.3万人，增长48.8%，占比提高13.2个百分点。

在大专及以上的常住人口中，硕士、博士分别为126.3万人和22.8万人，合计占15岁及以上常住人口的比重是7.7%，与2010年相比提高了3.9个百分点，硕士和博士的数量合计增长1.2倍。

“十年来北京人口文化素质持续提升，是本市教育事业全面发展、经济结构持续优化升级、发展方式更加集约高效共同作用的结果，与首都功能定位是相适应、相匹配的。”庞江倩表示，这也体现出北京这座城市的发展活力和对人才的吸引力。

本市劳动力资源依然充足

普查数据显示，本市16至59岁劳动年龄人口为1490.7万人，与2010年第六次人口普查相比，减少了44.3万人。这对城市发展会有怎样的影响？

对此，孟景伟表示，虽然十年来，16至59岁劳动年龄人口减少了44.3万人，但整体规模依然比较大，达到1490.7万人，占全市常住人口的比重近七成，达到68.1%，劳动力资源总体看来依然丰富，这也为北京市的经济社会发展提供了重要支撑。

“看劳动力资源不仅要看数量，更要看质量。”孟景伟表示，从十年的变化来看，劳动力资源的素质显著提高。普查结果显示，全市劳动年龄人口中，平均受教育年限由2010年的12.2年提高到2020年的13.3年，大专及以上受过高等教育的人口占比由2010年的37.2%提高到2020年的55.7%。在文化素质提高的同时，身体素质也日益改善，随着经济社会的发展，特别是医疗服务体系覆盖面不断扩大，人口健康水平不断提高。

孟景伟认为，从未来发展来看，要从劳动力供给侧和需求侧两端发力，推动人口和经济社会持续协调健康发展。一方面，要进一步优化营商环境，吸引各类人才来京发展，同时持续提高劳动力的技能水平，推动人口红利向人才红利转变。另一方面，要加大科技创新力度，加快构建高精尖经济结构，推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变，缓解劳动力资源减少带来的压力。（记者 陈雪柠）