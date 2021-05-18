沈阳部分地区调整为中风险地区

新华社沈阳5月18日电（记者汪伟、于也童）沈阳市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部疫情防控综合组18日发布通告，结合沈阳新增新冠肺炎患者行动轨迹和活动范围，经沈阳市新冠肺炎疫情防控专家组研判论证，并报请辽宁省疫情防控总指挥部同意，现将沈阳市和平区顺天小区78、80、82号楼所在的独立院落，于洪区碧桂园银河城繁华里小区和于洪区阳光100一期调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。

记者了解到，5月17日19时至18日16时，沈阳无新增本土新冠肺炎确诊病例，无新增无症状感染者。但鉴于沈阳本轮疫情报告的4例本土确诊病例居住及活动范围覆盖4城区，沈阳将对和平区全域、沈河区北站街道、于洪区于洪新城地区以及浑南区万科新榆公馆、世纪新城、月星国际、万科明天广场(北区)、泛美华庭、慧缘馨村、丽水新城、理工大学、杏林学院、音乐学院附中的居民进行免费核酸检测。检测工作于18日下午开始，预计在5月20日结束。