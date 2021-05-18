辽宁沈阳：17日报告病例涉及的环境中检出3份核酸阳性

【最新消息！沈阳无新增本土确诊病例 继续深入排查密接者】 2021年5月17日19时至5月18日16时，我市无新增本土确诊病例和无症状感染者报告。

目前工作情况

一是继续深入排查各级密切接触者，及时落实各项管控措施。依据流调结果及病例行动轨迹，结合大数据等手段，全力保证各级密切接触者追踪到位、及时纳入管控，应隔尽隔、不漏一人，防止疫情进一步扩散。截至18日12时，5月17日报告的2例确诊病例已排查到在沈密切接触者54人，次密切接触者107人，已全部实施隔离医学观察，核酸检测结果均为阴性。

二是继续科学划定疫点，实施终末消毒。截至18日12时，根据流行病学调查结果及患者的行动轨迹，累计划定疫点56个，累计完成终末消毒面积达71150平方米。17日采集环境样品5970份，其中5月17日报告的病例涉及的环境中检出3份核酸阳性，其余结果均为阴性。

三是继续加强风险人群管控。对疫情涉及的4个小区居民及相关人员采集咽拭样品7506份，核酸检测结果均为阴性，目前采样及核酸检测工作仍在持续进行中。

健康提醒

一是要继续保持良好的个人防护意识，随身携带口罩，拥挤时、乘电梯时、进入人群密集的公共场所时科学规范佩戴口罩，在外出乘坐飞机、火车、出租车、网约车等公共交通工具时全程做好防护。坚持“戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、一米线、用公筷”等良好个人卫生习惯和健康生活方式，提高自身健康素养。

二是要积极推进新冠疫苗接种，请市民朋友按照社区或者单位安排积极预约接种，尽快建立免疫防护屏障。

三是要坚持非必须不出境，非必须不去中高风险地区旅行或出差，中高风险地区来（返）沈人员，应及时主动向所在社区和单位报告，配合并支持政府落实中高风险地区人员排查、隔离、核酸检测、健康监测等管控措施。

四是关注自身健康状况。如果出现发热、干咳、乏力等症状，特别是“五一”期间去过营口鲅鱼圈等中高风险地区人员，以及与相关地区人员有过接触的人员出现不适症状，不要自行服药，请立即做好个人防护，到就近医疗机构发热门诊就诊，并主动告知医生自己近期的旅居史、活动轨迹及接触史，以免耽误病情或造成疾病的传播。

再次提醒广大市民朋友们，每个人都是自己健康的第一责任人，认真落实好疫情常态化防控措施，坚持做好自己，服务社会，就是对全市疫情防控工作的最大贡献！

↑微博截图