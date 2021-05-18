速度！北京市18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率突破80%

人民网北京5月18日 （张文婷）据北京市疫苗接种工作组消息，截至5月18日9时，北京市18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率突破80%。大兴区、顺义区、东城区、石景山区、经济技术开发区等11个区接种率超过80%，其中大兴区、顺义区、通州区接种率超过90%。全市医疗卫生、住建、城市管理、邮政快递、旅游景点、星级酒店、商业服务等系统（行业）接种率超过90%。

全市累计接种新冠疫苗人数达到1557.8万人，其中朝阳区、海淀区累计接种超过200万人。全市累计接种新冠疫苗2832.8万剂，其中1276.8万人已完成全程接种。已为26204名外籍人士和6322名港澳台同胞接种了新冠疫苗。

全市60岁及以上人群接种200万人，其中90岁及以上3115人，接种者最大年龄超过100岁。目前顺义区、密云区、平谷区60岁及以上老年人接种率超过80%。

北京市疫苗接种工作组表示，疫苗接种是战胜疫情的利器，北京人口密度大、人员流动性强，就防控效果角度而言，疫苗接种率越高越有效，希望还未接种疫苗的市民积极接种，保护自己也保护家人。已完成第1剂灭活疫苗接种的请及时接种第2剂，未完成全程接种，难以获得最佳的免疫应答效果和免疫持久性。北京市将继续坚持“标准不降、节奏不变、力度不减”的原则，巩固和扩大接种成果，构筑首都免疫长城。