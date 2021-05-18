2021全国医院党建工作经验交流会浙江站召开

“共同守好红色风帆，以高质量党建引领医院高质量发展”。5月15日，在浙江省医院党建工作指导委员会办公室指导下，由人民网·人民健康主办、嘉兴市健康委员会协办、嘉兴市第一医院承办的“党史学习教育‘我为群众办实事’——2021全国医院党建工作经验交流会（浙江站）”在嘉兴举办。

交流会现场

嘉兴市卫生健康委员会党委书记、主任王伟荣表示，近年来嘉兴市委市政府高度重视公立医院党建工作，认真贯彻党委领导下的院长负责制，以党建引领公立医院的改革发展。希望通过这次会议，交流和学习好的理念、好的做法。以开展党史学习教育为契机，持续加强公立医院党的建设，健全现代医院管理制度，以高质量党建引领医院高质量发展。

“随着人们健康需求的不断提升，当前我国卫生健康事业面临着一些新挑战。”国家卫生健康委卫生发展研究中心卫生人力研究室主任张光鹏表示，为有效应对复杂健康因素带来的挑战，不能仅仅依靠医疗系统，需要树立大健康的理念，强调人民共建共享，将健康融入所有政策。此外，公立医院党的建设要加强公立医院领导人员的专业化、职业化建设，提高决策和领导能力，推进公立医院的综合改革。强化公立医院人才配备，优化人才结构，完善人才评价和激励政策，缓解资源配备的不平衡不充分的问题，进一步激发党管人才的活力。

浙江红船干部学院副校长徐连林表示，要对党员同志开展教育和引导工作，进一步提升党的凝聚力，走向更加辉煌的未来。

中国科学院院士、中国科学院大学附属肿瘤医院院长谭蔚泓表示，要进一步加快科技创新，进一步提高临床诊疗的科研能力，推动研究型医院的发展。要进一步强化靶向药物研发，面向人民生命健康，进一步促进我国卫生健康事业的发展。

嘉兴市第一医院党委书记钱钢

在上午的圆桌论坛环节中，嘉兴市第二医院党委书记沈瑞林、复旦大学附属中山医院党委副书记李耘、浙江省中医院党委副书记何煜舟、上海市光华中西医结合医院党委书记严国红、嘉兴市第一医院党委书记钱钢就“探索党建融合发展 助力业务高质量提升”的主题进行了深入探讨和交流。李耘表示，要保证医院的公益性，体现人民至上、生命至上。党员要在医教研各方面走在科室前列，将党建和业务相融合，推动医院的发展。钱钢介绍，为进一步促进党建和医院业务建设相融合，嘉兴市第一医院让支部参与科室管理，在涉及科室发展的重大事项中，支部一起参与讨论决策。通过探索实践，发挥支部及党员在医院业务建设中的两个作用，进一步发挥党建对医院发展的引领作用，避免党建、党务工作和业务工作“两张皮”，促进医院高质量发展。

“健康中国战略可以归纳为，让群众少得病，不得病；让群众看得上病，看得好病；让群众看病更便捷，服务更体贴。”中国科学院大学附属肿瘤医院党委书记程向东表示，中国科学院大学附属肿瘤医院通过开展肿瘤防控健康宣传教育，加强防治力度，推动疾病的早诊早治，强化学科建设，提高医疗质量和安全，着力改善医疗服务，加强智慧医疗建设，营造良好的就医环境。加强党的建设，充分发挥医院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的作用，通过多项措施，着力提升医院的公益价值，积极承担社会责任。

杭州市第一人民医院黄进宇书记表示，杭州市第一人民医院牢固树立党建引领思维，积极创新载体，打造六个一的特色党建品牌。强化党委领导，通过“双培养”制度培育党员和业务骨干，充分发挥骨干的作用，将医疗工作下沉。运用互联网优势，搭建智慧党建移动平台，进一步实现党务管理、核心指标考核、学习教育、网络舆情监测等智慧化管理。与此同时，杭州市第一人民医院联合多家单位，开展系列党员品牌创建活动，助力杭州城市名片的打造。

在下午的圆桌论坛环节中，嘉兴市第一医院党委委员、副院长周清河，浙江省中医院党委副书记、常务副院长张烁等就“党建引领，打造健康浙江之路”的相关话题进行了深入的探讨。活动还举办了三场分论坛，多位医疗行业的专家学者以及医院院长就进行了深入的交流和探讨。

嘉兴市妇幼保健院党委书记梁慧军，杭州师范大学附属医院党委书记骆宏，湖州市中心医院党委书记马建明，绍兴市中心医院党委副书记、纪委书记寿炎明在主题为《党群和谐，党群关系建设的新命题》的分论坛上，就“‘望闻问切’让基层党组织焕发生机活力”的相关话题进行了交流和分享。

嘉兴市第一医院党委委员、副院长顾爱明、温州医科大学附属第一医院党委书记夏景林、绍兴文理学院附属医院院长张伟阳、杭州市中医院丁桥院区纪委书记涂祈国、郑州市中心医院党委办公室主任、健康报社特约记者封宁在主题为《党院共建，高质量党建引领高质量发展》的分论坛上，就“把党建优势转化为发展优势”的话题进行了探讨和交流，共同为公立医院党建发展建言献策。

本次医院党建工作经验交流会议，引起了参会者的广泛响应及热烈讨论。除了现场参会代表，本次会议的线上直播人数也达到了82.9万人。