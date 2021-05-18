半数求职者中意的“宅赚”岗位没那么简单

某视频网站UP主能月入上千万元，某主播年入千万元……这样的故事，正成为越来越多90后、00后青年人心中的“励志故事”。一家求职网站统计的数据显示，仅2020年上半年，就有6500万人次的大学生在该网站上投递兼职简历，近一半人次中意的是足不出户、主播类“宅赚”岗位。

今年3月，上海骑鲸客文化传播公司筹备已久的“播赞”公益课程开班了。这项课程是用15天的时间，把通过人社系统、共青团系统排摸到的大学毕业尚未就业的“宅家”青年组织起来进行直播培训，教会他们如何做直播。

“目前已经培训了500人。很多年轻人并不知道，看上去简单的直播带货、短视频制作，背后有很多细节，他们盲目涌入这个行业，却没做好思想准备。”骑鲸客创始人王霆说。

新职业人才整体上呈现出高增长态势

“Mars沈”这两天正在紧锣密鼓地为自己旗下的两名主播寻找上家客户。他的MCN机构（Multi-Channel Network，以盈利为目的的短视频经纪公司通过合作、签约等方式将具有一定粉丝数和影响力的创作者聚合到一起，通过平台化的运作模式，为创作者提供运营、商务、营销等服务，降低其运营成本和风险，实现商业的稳定变现——记者注）刚刚成立1个多月，旗下只有两名主播，目前主要为箱包、零食等产品带货。

“两个主播现在每个月大概可以挣到1万元左右，我目前还挣不到钱。”“Mars沈”告诉记者，尽管没啥收入，但他觉得这份事业很有奔头，“我会再找一些主播，再找找需要带货的企业，把机构做大做强”。

很多人不会想到，“Mars沈”曾经是一名央企的跟船海员，平时不是穿制服在海上工作，就是穿正装坐在办公室里。但他在一年前“实在不想待在一本正经的环境中”，“感觉升职也遇到了瓶颈，不想再做了。”他辞职时，刚好是新冠肺炎疫情刚刚暴发的阶段，辞职后很难再找到其他工作。

如今的他，穿着时尚卫衣、哈伦裤和自己喜欢的大头潮鞋，每天到距家10多公里的市中心共享办公空间工作。“这是我喜欢的工作状态，虽然不稳定，但感觉有奔头。”“Mars沈”说。

中青报·中青网记者注意到，像“Mars沈”这样的新兴青年，如今已经成为“大多数”。BOSS直聘研究院数据显示，包括网络带货主播、电竞从业者、无人机飞手等25个新职业岗位的积极求职人群平均年龄是24.9岁，人才存量同比增长105%。这些新职业人才整体上呈现出年轻化、高增长态势。

以电子竞技运营师为例，积极求职群体的平均年龄仅为22.9岁，在电竞行业爆发的2019年，存量人才增速是全行业均值的5.2倍。其中，22岁和23岁的年轻人占比总计达29.7%。

不仅如此，诸如网络主播等工作机会几乎在全国范围内遍地开花。除北京、上海、杭州等新兴行业蓬勃发展的城市外，包括江西宜春、吉林长春、河南郑州、江苏启东、湖南株洲、山西晋中等中小城市，也都出现了招聘网络主播、主播经纪人、主播星探的公司。

不好玩、没意思的工作，年轻人不想做

“现在的90后、00后，多数家庭条件都不差。他们不是为了找到一份糊口的工作，他们需要的是一个自己喜欢的工作。”骑鲸客创始人王霆2003年毕业于上戏导演系，原本一心要拍大片的他，2013年果断转型做起了小视频。“2001年那时，一段3-5分钟的视频要价100万元；2013年时只有50万元；到2014年，一个兜里揣着5万元创业启动金的小伙子也来找我拍小视频。”

从2014年开始，越来越多小得不能再小的创业者来找王霆拍摄小视频。虽然需求旺盛，但对方能支付的费用只有过去的十分之一左右。小视频行业迎来春天，但从事小视频拍摄工作的年轻人却不好找，人才队伍极不稳定。

多年创业过程中，王霆越来越明显地感受到——年轻人求职不再仅仅是为找一份工作，他们更想要职业获得感，“不好玩、没意思的工作，他们不想做了”。

在王霆的工作室里，年轻的员工不想做朝九晚五的“社畜”，想做更加有趣的事儿，“队伍不好带。让他们坐班，说没法产生创意，创意要晚上10点以后才能有”。

后来他想了一个办法，让公司里的年轻人自己“组团打怪”。一名一年能接200万元生意经验值的总监，可以自行带领一个团队干活，团队成员如何分成、发工资全由总监决定。一个总监带领的团队，就是一间工作室。几个工作室可以自愿结合在一起，变成一个独立运算的小公司，小公司由骑鲸客来投资，“大家一起做老板，更适合这些年轻人”。

用这种方式，目前骑鲸客旗下已经裂变出了一家设计公司、一家活动公司、一家视频公司和一家科技公司。“这些新兴职业，最核心的要素就是人，怎么把这些年轻人用好、用足，让他们自发地奋进，是关键。”王霆说。

青年涌入后的行业培训亟待加强

在“播赞”公益主播培训班上记者看到，主播培训课程包括移动互联网模式介绍、直播套路介绍、话术课程、后期制作、脚本策划等。学员们在15天时间里，能把“直播带货”这件事学一个大致。但每一期直播培训课程结束，培训师都会提醒学员，谨慎选择主播这个行业。

“我是一名导演，我特别清楚，一个人能不能在镜头前成名，要看长相，还要看各方面综合素质。15天，哪怕一个月、半年的培训，也不能帮助你成为一个头部主播。”王霆说，许多头部KOL（即Key Opinion Leader，意见领袖——记者注）本身就是某个垂直领域的专家，比如法学教授、烹饪大师、化妆品专柜柜员等，他们能成为直播时代的佼佼者，除了“面相”因素外，更主要的原因是具有极好的“专业素养”，“先深耕自己所在的领域，1万个小时后再谈放大影响力的问题”。

王霆本人还是上海市就业创业指导专家，他常以志愿者的身份给青年大学生做职业规划。近年来，他发现，那些“不爱出家门”的大学生毕业生越来越多，“家庭条件都很不错，不少人总想着在家待着当当主播、陪打游戏就能挣钱”。

为了给这些青年一个真实的网络直播生活感受，王霆在“播赞”培训课程里植入了沉浸式体验环节——连续多日，要求学员每天坚持10个小时以上在模拟直播环境中进行直播。最终，经该项目培训的、前期有很强的当主播愿望的300个年轻人中，只有约50%的人决定入行。

上海市人大代表、上海柔维材料科技有限公司总经理韩若冰也注意到“新职业”随机、碎片化的特点，“我们传统行业，做一个项目就是一辈子甚至几辈人来做，但‘新职业’的生命周期很短。”他说，新行业有着极强的造富、造星能力，吸引了很多青年，但对从业人员的引导和培训尚未跟上，“他们迫切需要职业规划，如果没有这方面的教育，这些行业带来的负面效果就会显现”。（记者 王烨捷）