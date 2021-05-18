台湾新增333例新冠肺炎本土病例

据新华社台北5月17日电 （记者吴济海、姜婷婷）台湾17日新增335例新冠肺炎确诊病例，分别为333例本土病例及2例境外输入病例。

这是台湾连续第三天新增逾100例本土病例。

台湾地区流行疫情指挥中心17日举行记者会公布，新增的333例本土个案为189例女性、144例男性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日/采检日介于5月5日至5月16日，居住县市分别为台北市158例、新北市148例、桃园市10例、基隆市6例、彰化县5例、台中市及宜兰县各2例、新竹县及苗栗县各1例。相关疫情调查持续进行中。新增的2例境外输入个案分别自菲律宾、海地入境。

鉴于疫情升温，指挥中心宣布，自5月19日零时起（当地搭机时间）至6月18日，未持有台湾有效居留证的非台湾籍人士，暂缓入境。紧急或人道考量等经专案许可者除外。暂停旅客来台转机。

为防止疫情更大范围扩散，各个县市纷纷出台严格限制措施。疫情最严重的台北市、新北市宣布，中小学、幼儿园及补习班、托管班、课后照顾中心等5月18日至28日全部停课。台中、彰化等县市一些学校出现疫情，宣布全校停课。

疫情暴发，台湾民众减少外出以自保，台北捷运客流量急剧下降。15日、16日的运量分别仅为59万人次、32万人次，比上周同期8日、9日分别减少约100万人次。周末两日少了近200万人次移动。17日，台北捷运上下班高峰的客流量锐减。记者采访发现，台北的饭馆、商圈等营业场所空空荡荡，人流稀少。