国台办：愿尽最大努力 帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情

新华社北京5月17日电 国台办发言人朱凤莲17日应询表示，病毒无情人有情，海峡两岸同胞都是中华儿女，台湾同胞是我们的骨肉天亲，大陆各界始终心系广大台湾同胞的生命健康安全，我们愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情。

有记者问，近日，新党等台湾社会团体呼吁民进党当局尽快开放大陆新冠病毒疫苗进口，表示愿意扮演桥梁角色，协助引进大陆疫苗，以应对近期岛内新冠肺炎疫情蔓延态势。请问对此有何评论？朱凤莲在答问时作上述表示。

她说，近期岛内新冠肺炎疫情日趋严峻，广大台胞面临的防疫压力不断加大。我们对此深感担忧，希望广大台胞能够尽快有效控制疫情，确保生命健康安全，恢复正常生活。

朱凤莲还指出，防疫为重，生命至上。广大台湾同胞急切期盼使用大陆疫苗，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用，让广大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。