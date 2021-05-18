安徽六安新增2例无症状感染者

新华社合肥5月18日电（记者姜刚、徐海涛）安徽省六安市卫健委通报，5月17日，六安市新增2例无症状感染者。截至17日21时，六安市累计报告本地确诊病例5例和无症状感染者9例，均在六安市定点医院集中隔离救治。

对于17日六安市新增的2例无症状感染者，六安市卫健委通报了详细信息：

王某某，女，25岁，艾米儿童摄影艺术馆工作人员，居住于裕安区城南绿城花园。5月1日至12日，均在艾米儿童摄影艺术馆上班，并参加爱慕影楼的培训，曾与六安市病例1张某某及肥西县病例1李某某有过接触，期间未出现任何不适症状；13日，作为密切接触者被转移至集中隔离点隔离，当日核酸检测阴性；17日，核酸检测呈阳性后被转运至市定点医院，经专家组会诊后判定为无症状感染者。

周某，女，20岁，爱慕影楼工作人员，居住于裕安区华邦新华城。5月1日至12日，在爱慕影楼上班，曾与病例1张某某有过接触，期间未出现任何不适症状，8日前一直居住在裕安区韩摆渡镇马家庵药材厂老家；13日，作为密切接触者被转移至集中隔离点隔离，当日核酸检测阴性；17日，核酸检测呈阳性后被转运至市定点医院，经专家组会诊后判定为无症状感染者。